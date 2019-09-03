Başkan Kılınç’tan Muharrem ayı mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Muharrem ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Muharrem ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Başkan Kılınç mesajında, Muharrem ayının bereket ve paylaşma ayı olduğunu dile getirerek, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV)’in ümmeti için Mekke’den Medine’ye yaptığı kutlu yolcukla başlayan Hicri Takvimin ilk ayında kutlanan Muharrem ayına ve içinde yer alan Aşure Günü’ne bir kez daha erişebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İslam tarihi için dönüm noktası sayılabilecek olayların yaşandığı Muharrem ayı, paylaşmanın, şükretmenin, bir arada olmanın, bereketin adı olan Aşure gününün ilahi bereket ve feyzini de bünyesinde barındırmaktadır. Böyle anlamlı bir ay vesilesiyle vatanı için gözünü kırpmadan canını veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, başta Adıyamanlı hemşerilerim olmak üzere, tüm milletimizin, ümmetimizin ve baskı, zulüm ve işkencelere maruz kalarak ülkesini terk etmek zorunda bırakılan mülteci kardeşlerimizin Muharrem ayını kutluyorum. Bu ayın bereket ve feyzinden fazlasıyla yararlanmalarını diliyorum” diye konuştu.