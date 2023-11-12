Başkan Kılınç'tan Akit'e ziyaret

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

İnananların yüz akı, mazlumların gür sesi Akit Medya Grubu, önemli misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, dün gazetemizi ziyaret etti.

Ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’nun yaptığı ziyaret samimi bir ortamda gerçekleşti. Başkan Kılınç, yaptığı ziyarette güncel konulara ilişkin fikir alışverişinde bulunulurken 27 Nisan’da kurumumuzda meydana gelen ve 60 saatte söndürülemeyen yangından dolayı Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’na geçmiş olsun dileklerini iletti. Karahasanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başkan Kılınç’a çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Kılınç ayrıca, Akit TV’de ‘Gün Başlıyor’ programına katılarak son dönemde Adıyaman’a kazandırdıkları hizmetler ve devam eden projeler hakkında önemli bilgiler verdi.

Yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz

Ziyaret sonrası 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli ikiz depremlerden sonra Adıyaman’da neler yapıldığına dair bilgiler veren Başkan Kılınç, “Hızlı bir şekilde 20 bine yakın konut inşaatına başlandı ve süratle devam ediyor, kısa bir süre sonra teslim edilecek. Yaklaşık 60-70 bin insanda konteynerlerde kalıyor. Bir taraftan ticaretin canlanmasını istiyoruz. O anlamda desteklerimiz var. Bir taraftan eğitime destek veriyoruz, gençlerimiz, çocuklarımız çok hızlı bir şekilde duygusal kopukluk olmasın, derslerine çalışsınlar, birtakım fiziki mekanlarla birlikte temel ihtiyaçlar noktasında da aksiyonlar alıyoruz. Cumhurbaşkanımızın, devletimizin planlamaları noktasında görev alma konusunda planlamalar belli. Altyapı için depremden önce 30 milyon euro hibe aldık. Çünkü altyapımız çok eskiydi. İnşallah o da hızlı bir şekilde başladı yapılıyor. Şu an 100 milyon euroluk bir hibe daha bakanlık ve İller Bankası onayladı. Cumhurbaşkanımız da onaylarsa şehrin komple altyapısını değiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Bizler bu makamda emanetçiyiz

Başkanlık makamında sahip değil emanetçi oluğunu vurgulayan Dr. Süleyman Kılınç, “Çok şükür bu emaneti 4,5 yılda hakkıyla yaptığımızı düşünüyorum. Beytülmaldir. Fakir fukaranın malı mülküdür. Hakikaten memleketimiz çok farklılaştı ve çok daha güzelleşti. 20 yılda yapılmayan projeler, düşünülüp de yapılmayan projeler bu dönemde yapıldı. Yeter mi? Elbette yetmez. Bir insan ben tamamım dediğim zaman biter. Bu nedenle her zaman daha fazlasını yapmak lazım. Adaylık noktasında da hiçbir zaman bir hırsım olmaz. Ama bunu bir emanet gözüyle bakarsanız, bir sorumluluk gözüyle bakarsanız çalışır çabalar ve bunun karşılığını alırsınız. Sadece dünyevi olarak düşünmemek lazım. Uhrevi olarak da düşünmemiz gereken bir konum. Dolayısıyla burada herkesin hakkı var. O gözle bakarsanız her şey farklı olur” dedi.

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Borcumuz bitti, kasamızda 250 milyon lira var

Başkan Kılınç açıklamalarına şöyle devam etti: “Biz tabii arkadaşları söylediği Adıyaman çok güzelleşiyordu. Çünkü biz bir taraftan hakikaten seçim öncesi vaat ettiğimiz tüm projeleri yaptık. Bir tane kültür merkezimiz eksik kaldı. Onunda maliyeti yüksek olunca bakanlığa devrettik onlar yapacak. Seçim öncesi vaat ettiğimiz tüm projeleri yaptık. Seçim öncesi vaat etmediğimiz çok daha fazla proje yaptık. Pandemiye, ekonomik krize, depreme rağmen çok fazla yatırımlar yapıldı. Hiçbir zaman gidip para dilenmedik, kredi çekmedik. 4 yılda Adıyaman’daki belediyedeki araç sayısını katladık. Borcumuzu kapattık. Şu an kasamızda 250 milyona yakın paramız var. Tabiri caizse denk bütçeyi pandemiye rağmen sağladık. Biz diyoruz kaynaklarımızı efektif kullanalım gereksiz harcamalardan kaçınalım. Ama gerekiyorsa da trilyonlarca harcayalım. Bu pandemide sosyal yardımlar noktası, esnaflar noktasında bütçesine göre en fazla yardım yapan da benim. Şu an herkese diyorum, temel ihtiyaçlarda sıkıntınız varsa, çocukların eğitim desteği noktasında bir sıkıntınız varsa lütfen gelin siz, temel ihtiyaçlarınızı karşılayalım. Kimseyi mağdur etmemeye çalışıyoruz.”

İsrail vahşetine tüm dünya sessiz kalıyor

Siyonist İsrail’in yaptığı katliamlara da değinen Dr. Süleyman Kılınç, “İsrail’in o yaptığı vahşete dünyanın duyarsız kalması bize iki yüzlü olduklarını gösterdi. Bilimin, sanatın, kültürün, tam tersi İsraillilere destek vermesi ayrı bir korkunç bir durum! Onların ikiyüzlüğünün, yaldızların döküldüğünü, özellikle o sinemalarıyla, kültürleriyle, insan hakları, demokratik haklar, adalet, özgürlük, filmleriyle, bilimleriyle, ona haksızlığa karşı çıkma bunların hepsinin hikâye olduğunu bize gösterdiler. Sadece cumhurbaşkanımız sayesinde Türkiye sesini çıkarabiliyor. Bu da ayrı bir sorun. Bu da bizim hakikaten yıllardır Filistin davasında eksik olduğumuzu gösteriyor. Bu konuda mahcubiyetimiz var. Bu İslam dünyası adına utanç verici bir durumdur. Ben açıkçası içime sindiremiyorum” açıklamalarını yaptı.