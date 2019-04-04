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Başkan Kılınç teşekkür mesajı yayımladı

Adıyaman Belediye Başkanlığı görevine seçilen Süleyman Kılınç teşekkür mesajı yayımladı.

04 Nisan 2019 Perşembe 18:30
Başkan Kılınç teşekkür mesajı yayımladı

Adıyaman Belediye Başkanlığı görevine seçilen Süleyman Kılınç teşekkür mesajı yayımladı.


31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde halktan büyük destek alarak Adıyaman Belediye Başkanlığı görevine seçilen Süleyman Kılınç, birlik ve beraberlik mesajı verdi.


Adıyaman’da demokrasi sınavının güven ve huzur içerisinde tamamlandığını ve buna katkı sunan herkese teşekkür eden Başkan Kılınç, “Çok önemli bir demokrasi sınavını güven ve huzur içinde tamamlamış bulunuyoruz. Ulaştığımız sonuçtan dolayı duyduğumuz coşku ve heyecanla tüm hemşerilerimize şükranlarımı sunuyorum.


İnşallah bundan sonra aldığımız bayrağı daha ilerilere taşımak benim görevim olacaktır. Cenab-ı Allah emanetinizi layıkıyla sahiplenmeyi ve bu görevi layıkıyla yapmayı bize nasip etsin. Bu seçimin kaybedeni yoktur. Adıyaman kazanmıştır. Bize oy vermeyen, hatta karşı çıkan vatandaşlarımız da kazanmıştır. Çünkü sorunları çözülmüş güzel bir şehirde yaşamaya olan ihtiyaç herkes içindir. Belediyemiz bütünüyle herkesin, her kesimin, Adıyaman’ın Belediyesi olacaktır. AK Parti’nin kazanması tüm halkımızın kazanmasıdır” dedi.


Başkan Kılınç, “Bu başarının kazanılmasında emekleriyle, zamanlarıyla, gönülleriyle destek veren saygıdeğer halkımıza, yönetimiyle, üyeleriyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, mahalle ve köy temsilcileriyle, gönüllüleriyle çalışan AK Parti teşkilatına, milletvekillerimize, emaneti devraldığımız Başkanımız Hüsrev Kutlu’ya, her aşamada duruşlarıyla bize yol gösteren değerli basın mensubu arkadaşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcilerine; muhtarlarımıza; bürokratlarımıza; büyük bir coşkuyla bizi yalnız bırakmayan gönüldaşlarımıza ve huzurlu ve güvenli bir seçim süreci yaşamamızda emeği geçen güvenlik mensubu kardeşlerimize en kalbi duygularla sevgilerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Seçimin huzur içinde tamamlanmasında katkısı olan, seçim süreci boyunca gerilimi artırmaktan uzak duran ve samimi bir kampanya yürüten diğer başkan adaylarına teşekkür ediyorum.


Seçim süreci boyunca maksadı aşan, yanlış anlaşılmaya müsait ifadelerden kaçınmaya çalıştık. Her şeye rağmen kırdığımız, üzdüğümüz ve propaganda çalışmaları sırasında zaman zaman rahatsızlık verdiğimiz vatandaşlarımızdan helallik diliyorum.


Görevi değerli başkanımız Hüsrev Kutlu’dan devraldık. Bu süreçte tecrübelerini bize aktaran, her konuda bize yol gösteren, destek olan başkanımıza minnet borçluyuz. Hüsrev ağabeyimizden tertemiz aldığımız bayrağı, lekesiz bir şekilde hedefe ulaştırma gayretinde olacağız.


Artık ileriye bakma zamanı gelmiştir. Adıyaman’ımız için, bütün vatandaşlarımız için ilimizin kalkınmasına katkı sunacak herkesle işbirliği ve kardeşlik duyguları içinde samimiyetle çalışmak, çabalamak ve daha fazlasını başarmak zorundayız.


Bütün vatandaşlarımızı bir kez daha sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bu seçimin ülkemiz ve ilimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 18:30
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