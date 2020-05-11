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Aktüel

Başkan Kılınç, kaldırım çalışmalarını inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Karapınar Caddesinde sürdürülen kaldırım düzenleme ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 18:25:23 -
Başkan Kılınç, kaldırım çalışmalarını inceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Karapınar Caddesinde sürdürülen kaldırım düzenleme ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.


Adıyaman Belediyesi, şehrin değişik noktalarında alt ve üst yapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bir yandan korona virüsle mücadele eden diğer yandan da rutin çalışmaları birçok noktada sürdüren Adıyaman Belediyesinin Karapınar Caddesindeki kaldırım düzenleme ve yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, sorunlarından arındırılmış bir Adıyaman için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. Başkan Kılınç, “Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından Karapınar Caddesinde sürdürülen kaldırım düzenleme ve yenileme çalışmalarını yerinde inceleme fırsatı bulduk. Bir yandan korona virüs salgınıyla mücadele ederken, diğer yandan da asli belediyecilik hizmetlerinin aksatılmadan halkımıza sunulması için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

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