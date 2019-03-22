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Başkan Kılıç Sinoplularla buluştu

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 5 yıl önce adaylığı sırasında seçim çalışmalarına start verdiği Sinoplularla bir araya geldi.

22 Mart 2019 Cuma 10:21
Başkan Kılıç Sinoplularla buluştu

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 5 yıl önce adaylığı sırasında seçim çalışmalarına start verdiği Sinoplularla bir araya geldi. Sinopluların kendisine uğur getirdiğini ifade eden Kılıç, “Bu kardeşiniz, bu hemşehriniz sizlerden projelerini tamamlamak için bir kez daha oy istiyor. Oyların Maltepe’de istikameti belli. Büyükşehir’de bir bahar temizliğine var mısınız? Oylarınızı kardeşiniz, sizin uşak Ekrem İmamoğlu’na veriyor musunuz?” dedi. Kılıç’ın bu sözlerine Sinoplular, alkışlarla destek verdi.


Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, seçim çalışmaları kapsamında Sinoplularla buluştu. Sinop İli ve İlçeleri Kültür Yardımlaşma Derneği (SİYAD) Başkanı Salih Yılmaz Yüksel, Gülsuyu Sinoplular Derneği Başkanı Salih Tepe, Sinop Aile Dostluk Eğitim Kültür Derneği Başkanı Remzi Yüksel, Sinop Dikmen Yaykın ve Karakoyunlu köyleri, Boyabat Doğuca Köyü, Saraydüzü Hacıçayı, Uluköy ve Cuma köyleriyle Erfelek Himmetoğlu Köyü’nün yer aldığı Maltepe Belediyesi Süreyya İlmen Paşa Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen buluşmada CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP Maltepe İlçe Başkanı Savaş Yücel, Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısı Haydar Battal ile davetliler katıldı.



“Bizim kültürümüzde ayrım yok”


Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Her siyasetçinin bir uğuru vardır. Değil mi? Ben 5 yıl önce adaylık açıklamamı yapacaktım. Arkadaşlara konuştuk nerede yapalım diye. Farklı fikirler çıktı. Biz gittik, Sinoplu hemşehrilerimizin derneğinde adaylık açıklamamızı yaptık. O gün bana gönül kapılarını açan hemşehrilerimiz, bana uğur getirdiler ve ben sizlerden aldığımı enerjiyle, 1.5-2 aylık seçim kampanyasını güzel şekilde tamamladım. Çünkü çıkış noktamız çok sağlamdı. Ben de görevi aldıktan sonra, bu dostluğunuzu ve samimiyetinizi unutmadım, hep yanınızda durdum. Bugün yine seçime doğru giderken, hep bana uğur getirenler nerede derken kendimi sizin aranızda buldum. İnşallah 31 Mart’ta sandıktan yine biz çıkacağız. Bizim kültürümüze, anlayışımızda ayrım yok. Bana oy veren de, vermeyen de başımın tacıdır. Bana oy vermeyen varsa kendimi suçlu hissediyorum. Demek ki ben kendimi ona anlatamamışım. Bu kadar net. Biz konuşacağız, biz anlatacağız kendimizi” dedi.



Tapu müjdesi


Kentsel dönüşüm sorununu çözdüklerini ve ayın 24’ünde, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla ilk tapuları vereceklerini söyleyerek konuşmasını sürdüren Ali Kılıç, “Sinopluların birliği, beraberliği, güler yüzleri, hümanist anlayışları bizim kıblemiz. Çünkü yüzünüze bakınca her şeyi anlıyorum. Ben bunun için Maltepe’deki barışçıl ortama, huzura, kardeşliğe yaptığınız katkılardan ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca sizlere bir müjde veriyorum. Fındıklı’da, 7 dönümlük bir arazide Türk kadınlarının ve aydınlanmasının önemli bir simgesi Bahriye Üçok’un adını vereceğimiz bir yaşam merkezi kuruyoruz. Orada özel spor salonları olacak. Ayrıca kız öğrenci yurdu yapacağız. Bunun temelini de seçildikten sonra atacağız. Yapamadıklarım, yarıda kalan projelerim var. Bir kez daha bu kardeşinize sahip çıkacaksınız, Büyükşehir’de de sizin uşağa, Ekrem İmamoğlu’na sahip çıkacaksınız” şeklinde konuştu.



Aşık Veysel anıldı


Başkan Kılıç, Sivas Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlediği Aşık Veysel’i Anma Günü etkinliğine de katılarak, ünlü halk ozanı Veysel’i ölüm yıl dönümünde hemşehrileriyle birlikte andı. Etkinliğe, SİDAD Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı ve CHP Maltepe Meclis üyesi adayı Yahya Han da katıldı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:21
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