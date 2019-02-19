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Başkan Kılıç: “Bizim en önemli projemiz halkla kucaklaşmak”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç göreve geldiği günden bu yana sokak sokak dolaşarak vatandaşlara hal hatır sormaya, sıkıntılarını dinlemeye devam ediyor.

19 Şubat 2019 Salı 16:59
Başkan Kılıç: “Bizim en önemli projemiz halkla kucaklaşmak”

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç göreve geldiği günden bu yana sokak sokak dolaşarak vatandaşlara hal hatır sormaya, sıkıntılarını dinlemeye devam ediyor.


Bafra’da yürütülen hizmet ve çalışmalara ilişkin vatandaş memnuniyetini önemseyen ve bu amaçla vatandaşlarla Bafra’nın her noktasında görüşebileceklerini belirten Başkan Kılıç, mahalle mahalle, sokak sokak ziyaret ederek halkla kucaklaşan Kılıç,verdiği Bafralılar tarafından takdirle karşılanıyor.


Vatandaşlarla keyifli sohbetler gerçekleştiren Kılıç, esnafla da selamlaşmayı, hal hatır sormayı ihmal etmiyor. Ziyaretleri süresince güncel birçok meseleye de değinen Başkan Kılıç halkın mahallelerde yürütülen belediye hizmetlerine ilişkin sıkıntı, şikayet ve isteklerini de dinliyor.


Bafra’da Belediye Başkanı olmanın kendini halktan soyutlamak demek olmadığını belirten ve insana hizmetin bu görevin en önemli kısmını oluşturduğunu söyleyen Başkan Kılıç, "Vatandaşlarımızla kucaklaşmak töremiz gereği. Bu her zaman böyle olmuştur ve devam edecektir. Baframızı geleceğe taşıyacak oldukça önemli ve etkili projelerimiz var. Bütün projelerimizi açıklayacağız. Lakin bizim en önemsediğimiz projemiz halkla kucaklaşmak. ayaklarına kadar gidip dertlerini dinlemek, sofralarına oturmak Cumhurbaşkanımız ve Parti liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’dan örnek aldığımız bir düsturdur. Bizler gelenek ve göreneklerimizin gereğini yapıyoruz. İçinden geldiğimiz halkın içinde olmak kadar doğal bir şey yok“ dedi.


Gerçekleştirdiği her ziyarette halkın yoğun ilgi ve alakasıyla karşılanan Başkan Kılıç, “Biz uzaktan el sallayan olmadık, olmayacağız. Köylümüzün, kentlimizin, işçimizin, memurumuzun emekçimizin, alın teri döken bu güzel kardeşlerimizin ayağına giderek sarılacağız. Kimseyi ötekileştirmeden herkesin elini sıkıp, herkese sarılmak bizim boynumuzun borcudur” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:59
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