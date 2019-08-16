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Başkan Kılca, minik öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kreşinde gerçekleştirilen değerler eğitimi meyvesini verdi ve minik öğrenciler Kur’an-ı Kerim’e geçti.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:40
Başkan Kılca, minik öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Kreşinde gerçekleştirilen değerler eğitimi meyvesini verdi ve minik öğrenciler Kur’an-ı Kerim’e geçti.


Kur’an-ı Kerim okumayı öğrenen öğrenciler için Karatay Belediyesinde bir program düzenlendi. Öğrenciler için düzenlenen programda miniklerin heyecanına ve mutluluğuna ortak olan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Ülkemizi yarınlara taşıyacak evlatlarımızın bu yaşlarda aldıkları bu kıymetli eğitim, onların güzel ahlakla yetişmelerine büyük katkı sağlayacak” dedi.


Öğrencilerin hazırladığı gösterileri izleme fırsatı da bulan Başkan Kılca, küçük yaşta öğretilen Kur’an-ı Kerim’in çocukların güzel ahlakla yetişmelerine çok büyük katkı sağladığını belirterek, “Burada eğitim gören bütün yavrularımızı kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. ‘Sizin en hayırlınız öğrenen ve öğreteninizdir diyor’ Peygamber Efendimiz. Kreşimizdeki öğretmenlerimiz de gerçekten çok hayırlı bir iş yapıyor. Kendilerini de bu vesileyle tebrik ediyorum. Yine evlatlarının ülkemiz ve insanlık için hayırlı bir birey olması adına büyük gayret gösteren ailelerimize de şükranlarımı sunuyorum. Tabi bu güzel tabloya vesile olmaktan dolayı bizler de çok mutluyuz. Çünkü evlatlarımız, ülkemizin bugünü, yarını, geleceği ve en büyük umudu. Ülkemizi en güzel yarınlara yavrularımız taşıyacak. Nöbeti onlara devredeceğiz. Allah hepsinin bahtını açık etsin inşallah” diye konuştu.


Başkan Hasan Kılca, program sonunda öğrencilere Kur’an-ı Kerim ve çeşitli hediyeler verirken, günün anısına pasta da kesildi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın yanı sıra öğretmenler ve öğrencilerin aileleri de miniklerin bu mutluluğuna ortak oldu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:40
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