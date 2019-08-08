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Başkan Kılca: “Her şey ‘bir başka Karatay’ için”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 31 Mart Seçimlerinin hemen ardından Karatay genelindeki eksiklik, ihtiyaç ve vatandaşların taleplerini tespit etmek amacıyla başladığı merkeze uzak mahalle ziyaretlerini tamamladı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:41
Başkan Kılca: “Her şey ‘bir başka Karatay’ için”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, 31 Mart Seçimlerinin hemen ardından Karatay genelindeki eksiklik, ihtiyaç ve vatandaşların taleplerini tespit etmek amacıyla başladığı merkeze uzak mahalle ziyaretlerini tamamladı.


32 mahalleyi adım adım dolaşan, hemşehrilerinden gelen istekleri tek tek dinleyerek çözüme kavuşturan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Hemşehrilerimizin omuzlarımıza yüklediği bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Gönül Belediyeciliği anlayışıyla hemşehrilerimizin hayatlarına bir şekilde dokunabilmek ve gönüllerine köprü kurmak bizim için çok önemli” dedi.


Merkeze uzak mahalle ziyaretlerinin son bölümünde bir günde 8 mahallede hemşehrileriyle buluşan Kılca, bu kapsamda Katrancı, İpekler, Obruk, Yavşankuyu, Süruç, Köseali, Başgötüren ve Yenice’ye giderek belediyenin mahallelerde yürüttüğü çalışmaları da yerinde incele fırsatı buldu. Başkan Hasan Kılca, göreve geldiği günden bu yana halkın içinde bulunmaya büyük özen gösterdiklerini belirterek, amaçlarının vatandaşların taleplerini ve sıkıntılarını dinleyerek hızlı bir şekilde çözüm üretmek olduğunu kaydetti.



Merkeze uzak 32 mahallenin tamamı ziyaret edildi


31 Mart Yerel Seçimlerinin hemen ardından kolları sıvadıklarını ve mahalle ziyaretlerine başladıklarını aktaran Hasan Kılca, "Göreve gelir gelmez belediye başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz, belediye meclis üyelerimiz, mahalle muhtarlarımız ve teşkilat mensuplarımızla birlikte mahallelerimizi ziyarete başladık. Bugün itibariyle de merkeze uzak 32 mahallemizin tamamını ziyaret etmiş olduk. Bunun yanı sıra merkezdeki mahallelerimizde de sık sık muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle buluşmayı sürdürüyoruz. Bu süreçte Karatay Belediyesi olarak hem yürüttüğümüz çalışmaları yerinde inceleme hem de muhtarlarımız ve hemşehrilerimizle istişare etme fırsatı buluyoruz. Oldukça verimli geçtiğine inandığım bu ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın yapılan hizmetlerden memnun olmalarına da şahitlik ettik. Ama bu her şeyin yapıldığı veya tüm hizmetlerin tamamlandığı anlamına da gelmiyor. Zira günümüz yaşam koşullarının getirdiği her türlü yeniliği ve hizmeti hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Yola çıktığımızda slogan olarak belirlediğimiz ‘Bir Başka Karatay’ı hayata geçirmek için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



"Gönül belediyeciliği, hemşehrilerimizin gönlüne köprü kurmakla olur"


Gönül Belediyeciliği anlayışıyla Karatay’a hizmet etmenin gayreti içinde olduklarının altını çizen Kılca, “Hemşehrilerimizin omuzlarımıza yüklediği bu önemli sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Bizler için önemli olan, Gönül Belediyeciliği anlayışıyla başladığımız bu yolda hemşehrilerimizin hayatlarına bir şekilde dokunmak ve gönüllerine köprü kurmaktır. Bir vatandaşımızı bile mutlu etmek, bizlere büyük bir motivasyon kaynağı oluyor ve azmimizi arttırıyor. Bir emanet olarak gördüğümüz bu görevde bulundukça da bunu sağlamanın gayreti içinde olacağız. Bizler makamda değil, hemşehrilerimizin içinde bulunmaya ve onların memnuniyetini, mutluluğunu arttırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Başkan Kılca’ya ziyaretinde, birim müdürleri, AK Parti Konya İl ve Karatay İlçe Teşkilat Mensupları ile belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:41
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