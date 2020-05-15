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Başkan Keskin’e doğum günü sürprizi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü ekibi tarafından Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Ali Mesut Keskin’e doğum günü sürprizi yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:04:24 -
Başkan Keskin’e doğum günü sürprizi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü ekibi tarafından Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Ali Mesut Keskin’e doğum günü sürprizi yapıldı.


Yaklaşık 20 yıldır Hakkari’de gönüllü olarak Bedensel Engelliler Derneği Başkanlığı görevini yürüten ve aynı zamanda Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olan Ali Mesut Keskin’e, ekip arkadaşları tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Sümbül Engelliler Spor Kulübü Başkanı Şükriye Yıldız Tatlı ve çeşitli kurum amirleri, doğum günü münasebetiyle birer görüntülü mesaj yayınladılar.


Ülkemizi ve bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık üç aydır bir araya gelemeyen Sümbül Engelliler Spor camiası da, sosyal mesafe kurallarını gözeterek Ali Mesut Keskin’i doğum gününde yalnız bırakmadı.

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