Başkan Kayda, Salihli’de kapı kapı dolaşıyor

Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın MHP’li Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, 31 Mart yerel seçim çalışmalarını kapı kapı dolaşarak sürdürüyor.

Son olarak Mamatlı, Oraklar, Hacıköseli, Akyar, Delibaşlı ve Eminbey mahalle sakinlerini ziyaret eden Başkan Kayda’ya AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca ve Ali Rıza Ünveren, Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk ile partililer eşlik etti. Başkan Kayda, ziyaret ettiği her mahalledeki vatandaşlarla tek tek el sıkışıp, Cumhur İttifakı adayı olarak destek istedi.

Beş yıldan bu yana Salihli’de çok güzel işlere imza attıklarını vurgu yapan Başkan Kayda, “Bu yola çıkarken hizmet gitmeyen hiçbir mahallemiz, hizmet almayan hiçbir vatandaşımız kalmayacak derken boşa konuşmamıştık. Kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızın evlerinin önüne kadar parke taşı döşeyip, yazın tozdan, kışın çamurdan kurtardık. Bugün ziyaret ettiğimiz mahalle sakinlerimiz de yapılan hizmetlerden dolayı bizlere teşekkür etti” dedi.

Mahalle sakinlerinden Cumhur İttifakı adayı olarak hem kendisine hem de Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün’e destek isteyen Başkan Kayda, "5 yıllık dönemde Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile Salihli’de dev projeleri hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Şimdi önümüzdeki dönemde de Cumhur İttifakı’nın da gücüyle Salihli’yi her alanda zirveye taşıyacağız. Sizden isteğim AK Parti ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakına destek verin” şeklinde konuştu.