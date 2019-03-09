0553 313 94 23

Başkan Kayda, Salihli’de kapı kapı dolaşıyor

Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın MHP’li Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, 31 Mart yerel seçim çalışmalarını kapı kapı dolaşarak sürdürüyor.

09 Mart 2019 Cumartesi 15:49
Başkan Kayda, Salihli’de kapı kapı dolaşıyor

Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın MHP’li Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, 31 Mart yerel seçim çalışmalarını kapı kapı dolaşarak sürdürüyor.


Son olarak Mamatlı, Oraklar, Hacıköseli, Akyar, Delibaşlı ve Eminbey mahalle sakinlerini ziyaret eden Başkan Kayda’ya AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Dinç, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca ve Ali Rıza Ünveren, Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk ile partililer eşlik etti. Başkan Kayda, ziyaret ettiği her mahalledeki vatandaşlarla tek tek el sıkışıp, Cumhur İttifakı adayı olarak destek istedi.


Beş yıldan bu yana Salihli’de çok güzel işlere imza attıklarını vurgu yapan Başkan Kayda, “Bu yola çıkarken hizmet gitmeyen hiçbir mahallemiz, hizmet almayan hiçbir vatandaşımız kalmayacak derken boşa konuşmamıştık. Kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızın evlerinin önüne kadar parke taşı döşeyip, yazın tozdan, kışın çamurdan kurtardık. Bugün ziyaret ettiğimiz mahalle sakinlerimiz de yapılan hizmetlerden dolayı bizlere teşekkür etti” dedi.


Mahalle sakinlerinden Cumhur İttifakı adayı olarak hem kendisine hem de Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün’e destek isteyen Başkan Kayda, "5 yıllık dönemde Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile Salihli’de dev projeleri hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Şimdi önümüzdeki dönemde de Cumhur İttifakı’nın da gücüyle Salihli’yi her alanda zirveye taşıyacağız. Sizden isteğim AK Parti ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakına destek verin” şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Ersoy Sümela Manastırı'nı ziyaret etti
    1. Bakan Ersoy Sümela Manastırı'nı..
    2. Trabzonspor-Akhisarspor maçından notlar
    3. Üreticiye 1 milyar liralık alım yapma..
    4. AK Parti'nin Elazığ mitingi
    5. CHP seçim bürosuna silahlı saldırı!..
    6. Yaralı "Bahri" kuşuna şefkat eli
    7. "Tükiye'yi zillete götürmek..
    8. 15 yaşındaki çocuğun silah merakı..
    9. Altınok Pasinler TSO’da
    10. Kurtuldu: “Çanakkale’de tiyatro..
    11. Pasinler TSO’da istihdam seferberliği..
    12. İzmir’de CHP’nin seçim ofisine silahlı..
    13. Rusya ve Suriye’de Rukban Kampı için..
    14. Hilmi Güler: “31 Mart’ta 2 milyarlık..
    15. Kuralsız özel halk otobüsü şoförünün..
    16. Seçer, Romanlarla bir araya geldi
    17. Traktör turizm seyahat
    18. Jandarma, Kadınlar Günü’nü kutladı
    19. Bakan Varank: "CHP zihniyeti,..
    20. CHP’li Tunç Soyer, merakla beklenen..
    21. Sağlıklı Beslenme semineri
    22. AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan..
    23. UNİCEF İcra Kurulu Üyeleri Nizip-2..
    24. Kadın hükümlüler için ortak proje
    25. Tarladan halka satış tanzime rakip oldu
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kürtçe..
    27. Yıldırım'dan Beton Ekrem'e bomba..
    28. "Bunun adı olsa olsa hadsizliktir,..
    29. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muğla'da
    30. Osmanlı Hanedanı'na büyük vefa! Hepsi..
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı