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Başkan Kayda: “Biz büyük bir aileyiz”

Atatürk Spor Salonu’nda tüm belediye çalışanları ile bir araya gelen Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, “Salihli’ye alın terini akıtan, gecesini ve gündüzü harcayan tüm çalışanlarımızla birlikte biz büyük bir aileyiz.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:13
Başkan Kayda: “Biz büyük bir aileyiz”

Atatürk Spor Salonu’nda tüm belediye çalışanları ile bir araya gelen Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, “Salihli’ye alın terini akıtan, gecesini ve gündüzü harcayan tüm çalışanlarımızla birlikte biz büyük bir aileyiz.” dedi.


“5 yıl önce bu yürüyüşü sizlerle başlattık” diyen Başkan Kayda, “O günden bu güne enerjimizi, emeğimizi, alın terimizi, sadece ve sadece Salihli için akıttık. Gecemize gündüzümüze katıp, bize emanet edilen bu güzel şehrimizin bir kat daha ileri gitmesi, çocuklarımıza ve gelecek nesillerimize güzel bir şehir, işsizliğin bittiği, sıkıntıların ortadan kalktığı bir şehri bırakmayı hedeflemiştik. Bu görev süremizde hayal dahi edilemeyen birçok büyük projeyi hep birlikte gerçekleştirerek güzel Salihli’ye kazandırdık. Bunu sizlerle birlikte gerçekleştirdik, bu emek sizin. Zeki Kayda’yı, Zeki Kayda yapan okullardaki öğrencilerdir, Zeki Kayda’yı belediye başkanlığında başarılı kılan sizlersiniz.” dedi.


Başkan Kayda konuşmasına şöyle devam etti: “Bizler yol arkadaşıyız. Bize emanet edilen 5 yıl için yetki aldık. 31 Mart’ta 5 yıl daha yetki almak için bu yola çıktık. Cumhur İttifakının Salihli Belediye Başkan adayı olarak yol arkadaşlarımla birlikte yeni dönemde de yepyeni projelerimiz ile değerli hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü bizler, Salihli’yi çok seviyoruz. Salihli’ye hizmet yolunda alın teri akıtan tüm mesai arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Allah, çıktığımız bu yolda yar ve yardımcımız olsun. İyi ki varsınız.”


Yeni dönemde Cumhur İttifakının adayı olarak ’Bismillah’ deyip yola çıkacağını belirten Başkan Kayda, “1 Nisan’dan sonra bu süreci sizlerle tekrar yürüyeceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Çünkü 5 yıla neleri sığdırdık, Salihli halkımız gördü. İkinci 5 yılda Salihli’yi uçuracağız.” dedi.


Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen birlik ve beraberlik toplantısına Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, Ali Rıza Ünveren, İbrahim Karaca ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, Belediye İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Sezgin, Ülkü Ocakları Başkanı Musa Şentürk, daire müdürleri ve belediye çalışanları katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:13
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