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Başkan Kayalar’dan sergiye davet

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, yangın mağduru ailelerin çocuklarına destek için düzenlenecek geceye tüm İzmirlileri davet etti.

04 Eylül 2019 Çarşamba 12:17
Başkan Kayalar’dan sergiye davet

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, yangın mağduru ailelerin çocuklarına destek için düzenlenecek geceye tüm İzmirlileri davet etti.


Menderes Belediyesi ve Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneği tarafından “Genç Fidanlar Yeşersin” adlı proje kapsamında 5 Eylül Perşembe günü saat 20.00’de Menderes Belediyesi Kültür Merkezi ve Amfi Tiyatro’da destek gecesi düzenlenecek. Gecede yapılacak resim satışlarından elde edilecek gelirle Menderes’te de etkili olan İzmir yangınında mağdur olan ailelerin çocuklarına eğitim desteği verilecek.


Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneği’nin resim kursuna katılan 5-12 yaş arası 110 öğrencinin yaptığı 300 resimden oluşan çalışmalar destek gecesinde sergilenecek. Sergiden elde edilecek gelirle ilköğretim okulu ve lisede okuyan öğrencilere kırtasiye, giyim ve diğer giderler için maddi destek sağlanırken, üniversiteye giden öğrencilere ise burs desteği verilecek.



“Yaraları birlikte saralım”


Yangın faciasına karşı herkesin kenetlendiğini belirten Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Yaşadığımız facia hepimizin içini acıttı. Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneğimiz ile birlikte ‘Genç Fidanlar Yeşersin’ projemizle acımızı bir nebzede olsa hafifletmeyi amaçladık. Sadece İzmir değil tüm Türkiye’nin acı çektiği olay sonrası mağdur olan ailelerimizin evlatlarının eğitimine destek olmak için kolları sıvadık. Perşembe günü gerçekleşecek gecede çocuklarımızın yaptığı resimler satışa sunulacak. Buradan elde edilecek gelirin tamamı da bu yangın mağduru evlatlarımız için harcanacak. 300 resmin sergileneceği ve satışa sunulacağı gecemize tüm halkımız davetlidir. Gelin bir ve beraber olarak yaraları saralım” diye konuştu.


Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Akın da İzmirlileri projeye sahip çıkmaya davet etti.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 12:17
  1. kültür
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