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Başkan Kavuş mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, mahalleleri ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceliyor.

15 Eylül 2019 Pazar 14:21
Başkan Kavuş mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, mahalleleri ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceliyor.


Mahalle ziyaretlerini aralıksız sürdüren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, “Beş buçuk aylık süreçte uzak yakın demeden ziyaret ettiğimiz mahallelerimizde hemşehrilerimizin ayağına gidiyoruz. Kapısını çalıyor, hal hatır soruyoruz. Bu ziyaretlerde, seçim sürecinde aldığımız notların yanı sıra göreve gelir gelmez 69 mahallemizde yaptığımız anketlerle mahalle sakinlerimizin öncelik sırasını da kendilerinin belirlediği talepler için başlattığımız çalışmaları yerinde inceleme fırsatı da buluyoruz. Yeni taleplerle ilgili de anlık çözüme kavuşacak olanları yerinde verdiğimiz talimatlarımızla karşılarken, kısa ve orta vadede çözebileceklerimizin de planlamalarını yine yerinde yapıyoruz” dedi.



“Meram’ı karış karış dolaştık”


Belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerini de yanına alarak mahalle ziyaretlerini sürdüren Başkan Kavuş, “Sivas’ın meşhur valisi Halil Rıfat Paşa’nın söylediği gibi ‘Gidemediğin yer senin değildir.’ Biz seçim öncesi Meram’ı karış karış dolaştık ve gitmediğimiz mahalle kalmadı. Şimdi görevde beş buçuk aylık süreci geride bıraktık ve 69 mahallemizi tek tek ziyaret ediyor, hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Uzak mahallelerden yakın mahallelere, sorunu daha fazla olan bölgelerden daha az olan bölgelere doğru bir ziyaret takvimi oluşturduk ve bize oy versin vermesin bütün ilçe halkımızın ayağına gidiyoruz. Kapısını çalıyor, hal hatır soruyoruz. Oturup konuşuyor, kucaklaşıyoruz. Son ziyaret ettiğimiz Çayırbağı, Karahüyük, Durunday ve Köyceğiz Mahallelerimizle birlikte şu ana kadar 56 mahallemizi ziyaret ettik ve bu ziyaretlerimiz aralıksız devam edecek” şeklinde konuştu.



“Yapılan çalışmaları da yerinde inceliyoruz”


Bu buluşmaların, seçimde kendilerini destekleyen hemşehrilerine teşekkür mahiyeti taşımasının yanında mahallelerde önceden belirlenen talepler doğrultusunda başlattıkları çalışmaları da yerinde inceleme fırsatı sunduğunu ifade eden Mustafa Kavuş, “Seçim çalışmaları sırasında ziyaret ettiğimiz mahalle sakinlerimizin taleplerini de dinleyerek notlarımızı almıştık. Bununla yetinmeyip göreve gelir gelmez 69 mahallemizde yaptığımız anketlerle mahalle sakinlerimizin öncelik sırasını da kendilerinin belirlediği talepler için vakit kaybetmeden çalışmalara başlandı. Ziyaretlerimizde mahallelerimizde yapılan bu çalışmaları da yerinde inceleme fırsatı buluyoruz. Bu kez meclis üyelerimizi, başkan yardımcılarımızı ve birim amirlerimizi de yanımıza alarak hemşehrilerimizin yeni taleplerini dinlemeye devam ediyor, bunlarla ilgili de anlık çözümü olanlar için talimatlarımızı veriyoruz. Kısa ve orta vadede çözüme kavuşacaklar için de planlamalarımızı yapıyoruz. Tabii bu arada sadece Meram Belediyesini ilgilendiren konularda değil, Büyükşehir, Enerja, KOSKİ veya diğer kurumlarla ilgili talepleri de dinliyor, talebin ilgili kurumlara iletilmesi ve çözümü için takibini de sağlamaya devam ediyoruz. Bu bizim seçim çalışmalarında verdiğimiz bir sözdü ve bizim belediyemize ilgilendirmeyen bir talebin bile ilgili kuruma iletilmesi ve takibinin yapılmasını sağlayacağımızı söylemiştik. Bu sözümün arkasında durmaya ve bu doğrultuda çalışmaya da devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.



“Yılda en az bir kez bu ziyaretleri gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz”


Ziyaretlerde muhtarlardan sokaktaki vatandaşlara, hanımlardan gençlere ve çocuklara kadar her kesimden vatandaşla görüşme fırsatı bulduklarını belirten Başkan Kavuş, “ Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren kapımız her bir vatandaşımıza açık oldu. Ancak bunu asla yeterli görmedik. Sadece mahalle ziyaretleriyle değil, Ramazan’da Teravih Buluşmalarından Cuma istişarelerimize kadar her vesile ile vatandaşlarımızla iç içe olduk. Bize ulaşamayan vatandaşlarımıza biz ulaştık, vatandaşlarımızı dinledik, önceliklerini öğrendik, sorunları yerinde tespit ettik, çözüm yollarını onlarla yaptığımız istişarelerle değerlendirdik. Bu ziyaretleri, taleplerin ve devam eden çalışmaların yerinde tespiti, yeni başlayacak çalışmaların fizibilitesi ve planlaması ile vatandaşlarımızla istişareler bakımından oldukça fazla önemsiyoruz. Kapımız vatandaşlarımıza bundan sonra da her zaman açık olacak. Diğer taraftan da bu mahalle ziyaretlerimiz belirli aralıklarla devam edecek. Yılda en az bir kez bu ziyaretleri gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz” diye konuştu.,

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 14:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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