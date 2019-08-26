0553 313 94 23

Başkan Karataş’tan 1071 Malazgirt Zaferi mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “1071 Malazgirt savaşı Anadolu’nun kapılarını Türklere sonuna kadar açmış, Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biridir” dedi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:31
Başkan Karataş’tan 1071 Malazgirt Zaferi mesajı

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, “1071 Malazgirt savaşı Anadolu’nun kapılarını Türklere sonuna kadar açmış, Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biridir” dedi.


Karataş, 1071 Malazgirt Zaferi yıldönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda şunları kaydetti;


“Yaşadığımız coğrafyanın kaderini değiştiren bu büyük zafer, Anadolu’nun Türkleşmesi, İslamlaşması ve yeniden imar edilmesine vesile olmuştur. Anadolu’da asırlar boyunca devam edecek olan adalet ve hoşgörü medeniyetinin temelleri Malazgirt Zaferi’yle atılmıştır.


Türkler, Malazgirt Savaşı ile Yakın Doğu’da yeni vatan kurmakla kalmamışlar, İslam leminin Hristiyan dünyasına karşı koruyucusu olmuşlardır.


Malazgirt’te ecdadımızın bütün benliğini saran yüksek idealler, İstiklal Mücadelemizde de bize rehber olmuş ve bu toprakların ilelebet vatanımız olarak kalmasını sağlamıştır. Aziz milletimiz, bugün de aynı şuur ve kararlılıkla vatanına, bayrağına ve istiklaline sahip çıkmaktadır.


Bu duygu ve düşüncelerle Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan’ı vebüyük Türk milleti için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnet duygularımla anıyorum.Ruhları şad, mekânları Cennet olsun.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beypazarı Belediyesi seraları kışlık çiçek ekimine başladı
    1. Beypazarı Belediyesi seraları kışlık..
    2. Kartal’da düzenlenen Masal Festivali..
    3. Kayseri Şekerden Türkiye’de İlk;..
    4. Yabancıların gözünden Türkiye -..
    5. İsrail güçleri Batı Şeria'da 23..
    6. Devrilen motosikletteki çocuk öldü
    7. TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜSLERİ -..
    8. Çaldıran’dan Malazgirt’te 60 araçlık..
    9. Müzik, spor ve tatil şölenle birleşti
    10. Haydi, hanımlar! Kış gelmeden..
    11. Türk erkeklerinin yüzde 18’i sakal..
    12. ABD, Güney Kore'nin Japonya'yla..
    13. GRAFİKLİ- İstanbul'da 101 ecdat..
    14. Pursaklar’ın parklarında yoğun çalışma
    15. Enerjinin geleceği YTÜ’de masaya..
    16. Gayrimenkulde toplam satışlar 1..
    17. Otobüs terminalde drenaj sistemi..
    18. Ümraniye’de dehşeti yaşatan ile..
    19. İHH göç yolundaki ailelere ışık oldu!
    20. Yumuşak dokulu irmik topları
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    'TSK'da 5 general istifa etti'
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    Tehditleri ortadan kaldıracak! İşte Türkiye’nin yeni silahı
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...