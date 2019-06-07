0553 313 94 23

Başkan Karalar, bayramda şehit yakınlarının acılarını paylaştı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, art arda toprağa verilen Adanalı şehitlerin baba ocaklarını ziyaret ederek, şehit yakınlarının acılarını paylaştı.

07 Haziran 2019 Cuma 12:25
Başkan Karalar, bayramda şehit yakınlarının acılarını paylaştı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, art arda toprağa verilen Adanalı şehitlerin baba ocaklarını ziyaret ederek, şehit yakınlarının acılarını paylaştı.


Karalar, Tunceli’nin Ovacık ilçesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Uzman Onbaşı Eren Yücel ile Hakkari’nin Çukurca İçesi’nde PKK’lı teröristlerce şehit edilen Jandarma Astsubay Ercan Sanca’nın baba ocaklarındaki taziye evlerine giderek, yakınlarının acılarını paylaştı.


İlk olarak şehit Uzman Onbaşı Eren Yücel’in Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi’ndeki evine giden Karalar, şehidin yakınlarına başsağlığı dileklerinde bulunarak bir süre sohbet etti.


Daha sonra şehit Ercan Sanca’nın Seyhan İlçesi Dumpupınar Mahallesi’ndeki evine giden Karalar, burada da acılı aileyle bir süre taziye çadırında oturarak başsağlığı diledi.


Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşaması için hayatlarını hiçe sayan ve bu uğurda canlarını feda eden şehitlerin geride kalan yakınlarına sabır dileklerinde bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Kahraman şehitlerimizin yakınları için ne yapsak azdır. Bugün bir vatanda sahipsek, bunu şehitlerimize borçluyuz. Onlara minnetarız” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 12:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akrebin soktuğu kız çocuğu hayatını kaybetti
    1. Akrebin soktuğu kız çocuğu hayatını..
    2. Traktör ile otomobilin çarpıştığı..
    3. Çocukların attığı torpil yangın çıkardı
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Af yasası)..
    5. Gazprom'dan Ukrayna'ya yüzde 25'lik..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnanıyorum ki..
    7. Başkan Erdoğan konuşuyor
    8. 2. Abdülhamid döneminde hazırlanan..
    9. Bariyer otomobile ok gibi saplandı: 2..
    10. Başkentte temizlik seferberliği sürüyor
    11. Asker, sürücülere lokum ikram etti
    12. Bolu Dağı'nda minibüs devrildi: 1 ölü,..
    13. TTSO Başkan Yardımcısı Serdar:..
    14. Yıkanmış kıyafetteki ’kan’ ve..
    15. Dünyada 1,5 milyar insan günde 1..
    16. Sakarya’nın en büyük Külliyesi Şeyh..
    17. Bolu Dağında kaza: 1 ölü, 3 yaralı
    18. Amatör balıkçıların gözdesi Demirözü..
    19. En popüler göğüs estetiği çeşitleri
    20. Vinç kazasında yeni gelişme
    21. Kaymakam Ünal, huzur evi sakinleri ve..
    22. Tatilciler dönüş yolunda
    23. Baba oğulun yolunu kesip, babayı..
    24. Turistin iş yeri sahibini darbetmesi..
    25. Acıpayam’da çıkan orman yangını 2..
    26. Denizli'de darbedilen kişi hayatını..
    27. Kök hücre tedavisi ortopedik..
    28. Almanya’da siyasi partilerin..
    29. Pusat Ozan Aksu: "Mesut Yaylı’nın..
    30. Spor Bilimleri Fakültesi Takımı..
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    İçki, kumar ve fuhuş festivaline karşı halk ayaklanmıştı! İptal edildi
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Çakal Carlos kirli tezgahı açıkladı! "Türkiye'ye Kürtler üzerinden bir oyun oynanıyor"
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Batı’nın son umudu yalancı Ekrem
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Ünlü eğitim yazarı feryad etti! “Bu eğitim sistemi başımıza daha çok iş açacak!”
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz
    Bunun adı Gıda Terörü! Yiyip içtikçe hasta oluyoruz

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Rusya'dan ABD dolarına dev darbe! Resmi olarak duyurdular
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı
    Bizde hala özendirilirken Japonya'da isyan başladı