0553 313 94 23

Başkan Karakullukçu mahalle gezilerini sürdürüyor

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, mahalle gezilerine devam ediyor.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:47
Başkan Karakullukçu mahalle gezilerini sürdürüyor

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, mahalle gezilerine devam ediyor.


Başkan Karakullukçu, Karaçomaklar, Semerciler ve Kemaliye Mahallelerini ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları ve projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Karakullukçu, “24 tane mahallemiz var. Bu mahallelerimizle ilgili samimiyet ve gayretle elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Mutlaka eksiklerimiz vardır. Elimizden gelen gayreti gösterdiğimizi düşünüyorum. Bu on yıllık süreç içerisinde bize destek olan, güvenen hiçbir kimseyi mahcup edecek, utandıracak bir davranış içerisinde kesinlikle bulunmadık. İnşallah bundan sonrada olmayacağız. Yeni bir seçim dönemi geldi. Bizlere destek olun, bizlere güvenin. İnşallah önümüzdeki beş yıllık süreçte de hiç birinizi mahcup etmeyeceğiz. Köylerimizde, mahallelerimiz de ne eksik varsa hep birlikte belirleyip getireceğiz. Partimizin de sloganı olan tevazü, samimiyet ve gayretlere birlikte sizlere en güzel şekilde hizmet edeceğimizi söylüyor hepinize teşekkür ediyorum” dedi.



“Nehrin iki yakası birleşti”


Göreve geldiğinde bazı köylerin, mahallelerin Arifiye’nin merkezine ulaşım konusunda sıkıntısı olduğunu belirten Başkan Karakullukçu, “Buraya on yıl önce geldiğim zamanları biliyorum. Burada yollar ile ilgili bir takım problemler vardı. Ancak bu bölge ile ilgili en büyük problem özellikle Hacıköy, TürkÇaybaşı, Çaybaşı Fuadiye, Kemaliye mahallelerimizin, minibüs güzergahı olarak uzun bir yoldan gidiyor olmaları idi. Bizden Sakarya Nehri’nin üzerinden bir köprü istediler. Bana göre bu bölgeye yaptığımız en büyük yatırım bu oldu. Bu projeyle birlikte vatandaşlarımız artık Arifiye’nin merkezine, Organize sanayi bölgesine daha kolay ulaşım sağlıyor” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ordu’nun ihtiyaç duyduğu proje hayata geçiyor
    1. Ordu’nun ihtiyaç duyduğu proje hayata..
    2. Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu..
    3. Dev şirket üretimi durduruyor!
    4. Başkan Çerçioğlu, Nazilli’de seçim..
    5. Eksi 20 derecede kan bağışı kampanyası
    6. İstanbul polisi 1 yılda 48 milyon..
    7. FETÖ firarisi Karabük'te enselendi
    8. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sona..
    9. Pence AB ülkelerine seslendi: “İran..
    10. "ABD, terör yapılarını kullanarak..
    11. Bursa'da sosyal medyadan terör..
    12. Nijer’de fazla yolcu alan tekne battı:..
    13. Yağmur suyu giderine sıkışan kedi..
    14. Bursaspor’lu futbolcular ile..
    15. Cihat Arslan'dan Akhisarspor'a veda
    16. Ekinci çifti, şehit ve gazi ailelerini..
    17. Konya'da uyuşturucu operasyonu
    18. Esnafı bıktıran hırsız yine ortaya çıktı
    19. Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin..
    20. Bursaspor iyi oyununu 3 puanla..
    21. Artvin Kitap Fuarı yoğun ilgi görüyor
    22. MHP Genel Başkan Yardımcısı Vahapoğlu:..
    23. Şampiyon takım mutluluğunu Başkan..
    24. FETÖ firarisi Karabük'te yakalandı
    25. Vestel'den aldığı buzdolabı evi..
    26. Amcasını öldürüp sosyal medyadan..
    27. Oğlunu evlendirmek isterken 50 bin..
    28. Libya'da 2018'de bin 500'den fazla..
    29. Avcı’dan psikiyatri hastalarına destek
    30. Fatih’te kargo şirketinden 1 buçuk..
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı