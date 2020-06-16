Başkan Karabacak’tan sosyal mesafe uyarısı

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, pandemi süreci sona erene kadar sosyal mesafe kuralına uyulmasını istedi.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 aydır devam eden pandemi sürecinde herkesin gerekli tedbirleri alarak korona virüsün yayılmaması adına mücadele edildiğini hatırlattı. Bu süre zarfında sabırlı bir tutum sergilendiğini aktaran Karabacak, "İnsan sağlığını ön planda tuttuk ve hiç bir fedakarlıktan kaçınmadık. Salgının başta ailemiz, yakınlarımız ve bütün insanlığa olan zararını ortadan kaldırmak adına çok sevdiğimiz mesleğimizden, işimizden bir süre uzak kaldık. Belki de daha çok kazanacakken, sağlığı her şeyin önünde tutarak evde kaldık. Bu sürecin en fedakarları ve maddi olarak etkilenenleri hiç şüphesiz esnaf ve sanatkarımız oldu. Fakat kontrollü normalleşme sürecinde tedbirlerin azaldığını, mesafelerin korunmadığını ve salgının tamamen ortadan kalkmış gibi davranıldığını üzülerek gözlemlemekteyiz. Bu tür davranışlar, bugüne kadar gösterilen çabanın, fedakarlığın, maddi zararın, kazanımların, alınan tedbirlerin ve çalışmaların yeniden başa sarması anlamına gelebilir" dedi.

Başkan Karabacak, bu yüzden pandemi süreci sona erene kadar, sevdiklerimizin sağlığı için azami özen gösterilmesini, önlemin maske, mesafe, temizlik olduğunu, sağlıklı bir gelecek için kurallara uyularak tedbirin elden bırakılmamasını istedi.