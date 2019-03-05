0553 313 94 23

Başkan Kamil Saka “Daha yeşil bir Edremit için çalışıyoruz”

Balıkesir’in Edremit Belediyesi ve Çevre Koruma Dergisi (Çevkor) işbirliği ile Akçay Mahallesi Dallas mevkinde bulunan eski çöplük alanına Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ertaş ve Ayhan Tokuştepe’nin katılımlarıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.

05 Mart 2019 Salı 16:09
Başkan Kamil Saka “Daha yeşil bir Edremit için çalışıyoruz”

Balıkesir’in Edremit Belediyesi ve Çevre Koruma Dergisi (Çevkor) işbirliği ile Akçay Mahallesi Dallas mevkinde bulunan eski çöplük alanına Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ertaş ve Ayhan Tokuştepe’nin katılımlarıyla fidan dikimi gerçekleştirildi.


Kendi elleriyle de fidan diken Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, "Yeşilin ve mavinin buluştuğu diyar Edremit’in sahip olduğu eşsiz güzellikleri korumak, bize emanet edilen bu güzel toprakları çocuklarımıza en iyi şekilde miras bırakabilmek benim için çok önemli. Oksijeniyle, doğasıyla dünyada sayılı yerler arasına giren güzel Edremit’imizi korumak ve geliştirmek bizim görevimiz. Bugün burada eskiden çöplük olarak kullanılan bir alanı ÇEVKOR ile yaptığımız işbirliği neticesinde ağaçlandırarak kentimize ve doğamıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel ve anlamlı etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."dedi.


Çevre konusunda duyarlılığı ve işbirliği nedeniyle Başkan Saka’ya ve katkıda bulunanlara da teşekkür plaketleri takdim edildi. 10 ayrı ilde de yaptıkları işbirliği ile fidan dikeceklerini belirten Ayhan Tokuştepe Dallas mevkiinde bulunan eski çöplük alanına Edremit Belediyesi işbirliği ile toplam bin adet fidan dikileceğini açıklayarak doğa dostu Başkan Saka’ya ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:09
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükelçiler gala yemeğinde organizasyonu değerlendirdi
    1. Büyükelçiler gala yemeğinde..
    2. Rusya'dan kritik Suriye hamlesi:..
    3. İstanbul'da orman yangını!
    4. Antalyaspor, Galatasaray maçının..
    5. Araç kiralama devi iflas etti! Tüm..
    6. Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili..
    7. Bilecik’te çömlek ustası atölyesini..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "1994 yılında..
    9. "Erzurumspor'un ligde kalacağına..
    10. 80 yaşındaki adam feci şekilde can verdi
    11. Çarşı mahalle bekçileri göreve hazır
    12. Dirençli ağrılara etkili ve doğal..
    13. İlçeye kazandırılan eserlerin isimleri..
    14. "66 aylık çocuklar, veli isteğiyle..
    15. Büyükşehir Belediyesine süs bitkisi..
    16. Bakan Dönmez, “Güneş santralleri ile..
    17. Başkan Kamil Saka “Daha yeşil bir..
    18. Dünya bu yazıyı konuşuyor! İki..
    19. "Yayıncılık sektörünün ulaştığı..
    20. Otomotiv devi üretimine son vereceğini..
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    CHP'nin 'Odun koysak seçilir' dediği yerde büyük şok!
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar