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Başkan Kale, gençlerin desteğini aldı

İncirliova Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Gürşat Kale, ilçedeki gençlerden yoğun destek görüyor.

12 Mart 2019 Salı 14:35
Başkan Kale, gençlerin desteğini aldı

İncirliova Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Gürşat Kale, ilçedeki gençlerden yoğun destek görüyor.


Özellikle mahalle istişare toplantıları sonrasında seçim koordinasyon merkezi önünde toplanan ve araç konvoyuna katılan gençler yaktıkları meşaleler, attıkları sloganlarla Başkan Kale’ye tam destek veriyor.


Gençlerin kendisine gösterdiği yoğun ilgi ve destekten dolayı büyük memnuniyet duyan Başkan Kale; “Mahalle sohbet toplantıları kapsamında gittiğimiz her yerde bizleri yalnız bırakmayan, yoğun bir şekilde destek veren gençlerimize şükranlarımı sunuyorum. Gençlerimizle başaracağız. 31 Mart’ta zafere hep birlikte ulaşacağız. Allah hepsinden razı olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 14:35
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