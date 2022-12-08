Başkan Kabaktepe’den Akit Medya’ya ziyaret

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve beraberindeki heyet, medya grubumuza nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretin ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ile gazetemizin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu yaptı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette güncel konulara dair fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretin ardından İstanbul’un ulaşım sorunları ve İETT’de yaşanan kazalarla ilgili Akit medya grubunadeğerlendirmelerde bulunan Başkan Kabaktepe, şunları dile getirdi:

Ekrem'in İBB’si servis dışı!

“İBB’nin yapması gerekeni yapmamasından kaynaklı bakımları iyi yapılmamış araçlar, yenilenmemiş filolar, teknik ve onarımdan kaynaklı kazalar yaşandığını bu sebeple seferlerde aksamalar meydana geliyor. İstanbullu vatandaşların ulaşamama sorunu var. CHP’li İBB’nin kendisi de otobüsler gibi servis dışı kalmıştır.”

Ekrem İmamoğlu’nun sıfırdan bir proje üretmediğini, AK Parti belediyeciliği zamanında başlayan projelere sahip çıktığını belirten Kabaktepe, şöyle devam etti: “CHP’li yönetim, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iş yapma hızını ve kapasitesini düşürdü. İlgili kurumlar, müdürlüklerin, daire başkanlıklarının, iştiraklerin 3 ayda 6 ayda bitirdiği işleri şimdi iki senede, üç senede bitiremediğini görüyoruz.”