0553 313 94 23

Başkan İşlek: "Esnafa 9,5 milyon borcumuz var”

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Meclis toplantısında meclis gündeminde yer alan 18 adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.

06 Eylül 2019 Cuma 12:23
Başkan İşlek: "Esnafa 9,5 milyon borcumuz var”

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Meclis toplantısında meclis gündeminde yer alan 18 adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine Göre Açık Arttırma İhale Usulü İle Satışından gelecek olan para ile esnafa olan 9,5 milyon liralık kısmı tamamı esnafa gideceğini söyledi.


Korkuteli Belediye meclisi gündeminde yer alan, 18 adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine Göre Açık Arttırma İhale Usulü İle Satışı ile ilgili komisyon üyelerinin görüşleri sonrası oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis üyeleri satışı konusunda Belediye Başkanına yetki verdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, "Biz zaten Meclisin verdiği kararla, projelerimizle ilgili borçlanma yetkisini verdiniz. Buradaki acili yetimizin sebebi, Korkuteli esnafımıza 9,5 milyon lira borcumuz var. Ben de şuanda, sanki kendi borcummuş gibi esnafa belediyenin borcunu ödeyememenin sıkıntısını yaşıyorum. İller Bankasından gelen paradan kalan 100-150 bin lira parayla bu 9,5 milyonluk bekleyen borcu ödeyemeyiz. Burada 18 adet yer satışından gelen bedellerin 9,5 milyon liralık kısmı tamamı esnafa gidecek. Esnafa olan borcumuzu ödemiş olacağız. Bu bir satayım mirasyedi değil. Çünkü borçta bana miras, daha önceki belediye başkanlarının çıkarttığı arsalar da miras ve ben bu mirasın şu anda emanetçisiyim. Siz de bu emanetin nasıl kullanılacağı ile ilgili bizi yönlendiren Korkuteli belediye meclisiniz. Ekim ayı itibari ile satışlar yapıldığında, her bir satış sonrasında, en eski alacaklının gönderdiği faturadan başlamak üzere tüm borçları ödeyeceğiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hüseyin Akay:”Çiftçiye verilen boşa gitmez diyerek, artı 10 TL uygulamamız devam edecek”
    1. Hüseyin Akay:”Çiftçiye verilen boşa..
    2. Aydın'da beton mikserinin çarptığı..
    3. Çay tohumundan yağ üretimi için..
    4. Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi Açıldı
    5. Dünya mirası Adalar, UNESCO listesi..
    6. Okçuluk İl Birinciliği’nden Spor A.Ş,..
    7. Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı..
    8. MEB’den yeni okul zili ve çocuk şarkısı
    9. Ekmek teknesini uyurken bile bırakmadı
    10. Kurtuluş coşkusuna avcılar ve..
    11. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    12. Erzurum dış ticaretinde istikrar
    13. Moro İslami Kurtuluş Cephesi..
    14. Özel çocuklara yoga kursu
    15. Ekipler okul çevrelerinde temizlik..
    16. Yeni Zelanda’da yarım tona yakın..
    17. 1. Karesi Kuva-yi Milliye satranç..
    18. Bakan Selçuk, ilköğretim için..
    19. Ölümlü trafik kazasının tutuklu..
    20. Mudanya’nın gurur projesi Türkiye’nin..
    21. Başkale Yarı Olimpik Yüzme Havuzu..
    22. Çevreci Komşu Kart’la 4 milyona doğru
    23. Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına devam..
    24. Piyasalarda gün ortası
    25. Denizli'de iş kazası: 1 ölü
    26. "Belediye işi şov işi değildir"
    27. Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük..
    28. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    29. İkinci el kitap satarak, sokak..
    30. "Resim ilk defa hayatımda 'ben'..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim