0553 313 94 23

Başkan Işıksu, site yöneticileriyle bir araya geldi

15 Temmuz Camili Mahallesi’nde ada ve site yöneticileri Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu bir araya geldi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:06
Başkan Işıksu, site yöneticileriyle bir araya geldi

15 Temmuz Camili Mahallesi’nde ada ve site yöneticileri Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu bir araya geldi.


Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, başkan yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ve belediye meclis üyeleri ile birlikte mahalle ve esnaf buluşmaları gerçekleştirerek vatandaşlarla istişarede bulunmayı sürdürüyor. Başkan Işıksu, mahalle buluşmaları kapsamında, 15 Temmuz Camili Mahallesinde ikamet eden ada ve site yöneticileri ile bir araya geldi.


İstişare toplantılarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Mutlu Işıksu, “84 mahallemize eşit, etkin ve kapsamlı hizmetler sunmak için gayretle çalışıyoruz. Elbette her mahallemizde olduğu gibi 15 Temmuz Camili mahallemizin de öncelikli meseleleri var, bizim tespit edip çalışma başlattıklarımızın yanında, ada ve site yöneticilerimizin bizlere iletecekleri talepleri de istişare ederek hızlıca yol alacağımızın da bilinmesini arzu ediyorum. İlk uygulama başlattığımız projelerimizden biri olan Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyonu projemizle Geçici Hayvan Bakımevimizin niteliğini daha da güçlendirdik. Son sistemli yeni cihazlar ve alanında uzman çalışma arkadaşlarımızla bu meselenin de üzerine gidiyoruz. İletişim Merkezimize gelen taleplerle birlikte kendi oluşturduğumuz çalışma planı doğrultusunda sahipsiz hayvanlarla ilgili kapsamlı çalışmalar yapmayı sürdürüyoruz. Sorunları ve riskleri en aza indirmek için gayretimiz devam edecek” şeklinde konuştu.


15 Temmuz Camili Mahallesi için önemli çalışmalar yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Işıksu, “Asfalt programımız kapsamında mahallemize yılsonuna kadar 2 bin 600 ton asfalt atacağız. Yenikent Bölgemizin tamamına 15 adet spor alanları, çocuk parkları, futbol ve voleybol sahaları planladık, çalışma başlatıyoruz. Mahallemize ayrıca Kreş ve Gündüz Bakımevi kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Çok Amaçlı Sosyal Tesis, Sergi ve Pazar Alanları projemizde Yenikent Bölgemiz de yer alıyor. Yenikent Bölgemizi çok önemsiyoruz. Hamdolsun yaptığımız çalışmalarla yüzler gülüyor. Hemşehrilerimizi mutlu edecek çalışmalar yapmaya, sorunları yerinde tespit ederek çözüm bulmaya ve projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:06
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarsus’ta kaçak tütün operasyonu
    1. Tarsus’ta kaçak tütün operasyonu
    2. Kurban Bayramı öncesi gündem ‘temizlik..
    3. Trafikte ebeveynlerine not verdiler..
    4. Çınar kardeşlere olimpiyat vizesi
    5. ANALİZ - Hindistan’ın yeni dış..
    6. Başkan Işık, Dünya Şampiyonu’nu tebrik..
    7. Kabe yeni örtüsüyle arife günü buluşacak
    8. Pakistan-Hindistan arası tren..
    9. Bakan Akar, Erenköy Direnişi’nin..
    10. Kıvanç Tekstil ve Hintli Reliance'tan..
    11. STMF Afiş Tasarımı Yarışmasında İlk..
    12. Rusya’da füze motoru ünitesinin testi..
    13. Eski Başbakan Navaz Şerif’in kızına..
    14. Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Kulüp..
    15. Bahçeli'den önemli açıklamalar
    16. Ziynet Sali, 30 Ağustosta Gelilbolu’da..
    17. Yaz Kur’an Kursları final programı
    18. Beş futbol sahası büyüklüğündeki yeni..
    19. Yücel İldiz: “Çok önemli mevkilerde 3..
    20. Salah'a yönelik ırkçı paylaşıma..
    21. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    22. Beyşehir Gölü kıyı şeridinde düzenleme..
    23. Edenred'den şirketlere özel kurumsal..
    24. Borsa ilk yarıda yükseldi
    25. Tekstil sektörünü dönüştürecek karar
    26. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    27. Sağlık Bakanı Koca, AA Editör..
    28. Hekimoğlu Trabzon FK, Mustafa Alper..
    29. Bitlis’in düşman işgalinden..
    30. Ankara Büyükşehir Belediyesinin..
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru