Başkan Işıksu, site yöneticileriyle bir araya geldi

15 Temmuz Camili Mahallesi’nde ada ve site yöneticileri Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu bir araya geldi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, başkan yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş ve belediye meclis üyeleri ile birlikte mahalle ve esnaf buluşmaları gerçekleştirerek vatandaşlarla istişarede bulunmayı sürdürüyor. Başkan Işıksu, mahalle buluşmaları kapsamında, 15 Temmuz Camili Mahallesinde ikamet eden ada ve site yöneticileri ile bir araya geldi.

İstişare toplantılarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Mutlu Işıksu, “84 mahallemize eşit, etkin ve kapsamlı hizmetler sunmak için gayretle çalışıyoruz. Elbette her mahallemizde olduğu gibi 15 Temmuz Camili mahallemizin de öncelikli meseleleri var, bizim tespit edip çalışma başlattıklarımızın yanında, ada ve site yöneticilerimizin bizlere iletecekleri talepleri de istişare ederek hızlıca yol alacağımızın da bilinmesini arzu ediyorum. İlk uygulama başlattığımız projelerimizden biri olan Sahipsiz Hayvanlar Rehabilitasyonu projemizle Geçici Hayvan Bakımevimizin niteliğini daha da güçlendirdik. Son sistemli yeni cihazlar ve alanında uzman çalışma arkadaşlarımızla bu meselenin de üzerine gidiyoruz. İletişim Merkezimize gelen taleplerle birlikte kendi oluşturduğumuz çalışma planı doğrultusunda sahipsiz hayvanlarla ilgili kapsamlı çalışmalar yapmayı sürdürüyoruz. Sorunları ve riskleri en aza indirmek için gayretimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

15 Temmuz Camili Mahallesi için önemli çalışmalar yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Işıksu, “Asfalt programımız kapsamında mahallemize yılsonuna kadar 2 bin 600 ton asfalt atacağız. Yenikent Bölgemizin tamamına 15 adet spor alanları, çocuk parkları, futbol ve voleybol sahaları planladık, çalışma başlatıyoruz. Mahallemize ayrıca Kreş ve Gündüz Bakımevi kazandırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Çok Amaçlı Sosyal Tesis, Sergi ve Pazar Alanları projemizde Yenikent Bölgemiz de yer alıyor. Yenikent Bölgemizi çok önemsiyoruz. Hamdolsun yaptığımız çalışmalarla yüzler gülüyor. Hemşehrilerimizi mutlu edecek çalışmalar yapmaya, sorunları yerinde tespit ederek çözüm bulmaya ve projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.