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Aktüel

Başkan Işıksu kan verdi bağış çağrısı yaptı

Adapazarı Belediyesi Başkanı Mutlu Işıksu, Kızılay’a kan bağışlayarak vatandaşları kan bağışına çağırdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 09:46:31 -
Başkan Işıksu kan verdi bağış çağrısı yaptı

Adapazarı Belediyesi Başkanı Mutlu Işıksu, Kızılay’a kan bağışlayarak vatandaşları kan bağışına çağırdı.


Korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde, Türk Kızılayındaki kan stoklarının azalmasıyla birlikte kan bağışı daha da önem kazandı. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, belediye meclis üyeleri ile Kızılay Sakarya Şubesi’nin Demokrasi Meydanı’nda bulunan kan bağışı noktasına ziyaret gerçekleştirdi. Şube Başkanı Zahit Tiryaki’nin de hazır bulunduğu ziyarette, çalışmaya ilgi gösteren vatandaşları tebrik eden Başkan Işıksu, kan bağışında bulundu ve şehir insanına çağrı yaptı.


Adapazarı yardımseverdir


Başkan Işıksu, yaptığı açıklamada, Adapazarı’nın dayanışma ve yardımlaşmanın merkezi olduğunu vurguladı. Her zor zamanda önemli birlikteliklerle örnek olduklarını aktaran Başkan Işıksu, Adapazarı’ndaki kan stoklarının da bu yardımlaşmanın bereketiyle daha iyi seviyelere geleceğine olan inancını kaydetti. Kan bağışında bulunarak hayat kurtarmanın tam zamanı olduğunu belirten Işıksu, “Biliyoruz ki Adapazarı’mız yardımseverdir. Özellikle bu süreçte çok daha hassasız ve kan vererek hayatların kurtulmasına vesile olmalıyız. Gökteki hilâli hep canlı tutmak, paylaşmanın bereketini hep birlikte yaşamak, daha güzel günlere vesile olmak için Kızılay Sakarya hemşehrilerimizi bekliyor” ifadelerini kullandı.


Tiryaki’den Başkan Işıksu’ya teşekkür


Kızılay Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki ise Başkan Işıksu’nun ilgisi ve desteklerinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Mutlu Başkanımız her zaman desteklerini bize hissettiriyor. Çok teşekkür ediyoruz. Kan stoklarımızın çok daha iyi olması, vatandaşlarımızın sağlıkları açısından hayati önem taşıyor. Saat 21.00 - 01.00 arasında Sakarya Kızılay Kan Bağışı Merkezimizde, 21.30-00.30 saatleri arasında ise Demokrasi Meydanı’ndaki kan bağışı noktamızda hemşehrilerimizi bekliyoruz. Sokağa Çıkma Kısıtlaması haricinde, iftardan sonra her gece, ekiplerimizle birlikte görev başındayız” diye konuştu.

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