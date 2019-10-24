Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
Sözde çevreci örgütlerin de desteğiyle İBB’yi ele geçiren CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun satışa çıkardığı Beşiktaş’taki 5 bin 763 metrekarelik yeşil alana alıcı çıkmadı.24 Ekim 2019 Perşembe 11:40
Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ele geçiren CHP zihniyeti, gözünü şehrin yeşil alanlarına dikti. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Beşiktaş’ta devasa büyüklükteki yeşil alanı sessiz sedasız satışa çıkardığı ortaya çıktı.
Çevreciler sustu
CHP idaresindeki Beşiktaş Belediyesi’nin yıllardır betona boğduğu Beşiktaş’ta özgürlüğünü koruyabilen Dikilitaş Mahallesi’ndeki yeşil alan İBB’nin hedefinde. Dikilitaş’taki 5 bin 764 metrekare büyüklükteki arazi, İBB’nin CHP’li Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından satışa çıkarıldı. 144 milyon 205 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardığı servet değerindeki yeşil alanla ilgili ihalede sevindirici gelişme yaşandı. Yeşil alanın satışa çıkarıldığı ihaleye hiçbir teklif verilmedi.
Dosya Emlak Müdürlüğünde
Araziyi satamayan CHP’li İmamoğlu’nun, ihalede alıcı çıkmaması üzerine dosyayı Emlak Müdürlüğüne iade ettiği öğrenildi.
YORUM YAZ