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Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!

Sözde çevreci örgütlerin de desteğiyle İBB’yi ele geçiren CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun satışa çıkardığı Beşiktaş’taki 5 bin 763 metrekarelik yeşil alana alıcı çıkmadı.

24 Ekim 2019 Perşembe 11:40
Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!

 Haber Merkezi 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni ele geçiren CHP zihniyeti, gözünü şehrin yeşil alanlarına dikti. CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Beşiktaş’ta devasa büyüklükteki yeşil alanı sessiz sedasız satışa çıkardığı ortaya çıktı.

Çevreciler sustu

CHP idaresindeki Beşiktaş Belediyesi’nin yıllardır betona boğduğu Beşiktaş’ta özgürlüğünü koruyabilen Dikilitaş Mahallesi’ndeki yeşil alan İBB’nin hedefinde. Dikilitaş’taki 5 bin 764 metrekare büyüklükteki arazi, İBB’nin CHP’li Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından satışa çıkarıldı. 144 milyon 205 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardığı servet değerindeki yeşil alanla ilgili ihalede sevindirici gelişme yaşandı. Yeşil alanın satışa çıkarıldığı ihaleye hiçbir teklif verilmedi.

Dosya Emlak Müdürlüğünde

Araziyi satamayan CHP’li İmamoğlu’nun, ihalede alıcı çıkmaması üzerine dosyayı Emlak Müdürlüğüne iade ettiği öğrenildi.


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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 11:40
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  9. İBB’nin CHP’li Başkanı Ekrem İmamoğlu
  10. CHP’li İmamoğlu
  11. Emlak Müdürlüğü

YORUM YAZ

  • BERKİNBERKİN19 sa önce
    (İBB’nin 4. kez satışa çıkardığı araziye yine alıcı çıkmadı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2015 yılından beri 4.kez satmak için ihaleye çıkardığı ve en son tahmini bedeli 144 milyon 205 bin lira olarak belirlenen Beşiktaş Dikilitaş’taki 5 bin 763 metrekarelik arsaya yine teklif veren çıkmadI.)2015 DE SATMAYA ÇALIŞANLAR KİMDİ.. 
  • İBRAHİMİBRAHİM19 sa önce
    SİZLER YEŞİLİ SEVMEZSİNİZ İÇİNİZ DIŞINIZ ÇOOOOOK RENKLİ
  • ismettismett19 sa önce
    deprem toplanma alanı diyip ağaç ,yeşil alan yaygarası yapıpböyle biryeri satışa çıkarmak kendine oy verenlerin depremde hepsinin telef olması için yapılan hainliden başka birşey degil
  • meşemeşe19 sa önce
    YERELYÖNETİMLERİNHAZİNEYE AİT TAŞINMAZTÜM GARİMENKÜLLERİNSATIŞININYASAKLANMASI İSTİYORUM,BİRKİŞ BİRAVUKATA VEKALET VERİRKENBİRKONUHAKINDA,,AVUKAT VERİLENKONUHAKKINDABAŞKAHİÇBİRİŞLEMYAPAMAZ , YERELYÖNETİMLERDEDE HALKKENDİLERİNE HİZMETETMESİİÇİNYETKİVERİYOR , YANİYERELYÖNETİMLERİNBELEDİYEYE AİT ARSA,GAYRİMENKÜLSATMA YETKİSİ YOKTUR,BELEDİYE BAŞKANLARISECİM VAATLERİNDE,BENBUARSAYI , BUGAYRİMENKÜLÜ SATACANDİYEREKHALKTANYETKİİSTEMEDİLER, BENDUYMADIM DUYANVARSASÖYLESİN , ,,BUSATILMAKİSTENENARSANIN PARASIİLE NEYAPILACAK ONU DA HALKA ACIKLANMASI GEREKİR , ,,,
  • SevimSevim19 sa önce
    Zaman zaman o kadar yanli haberler yaziyorsun ki.IBB bu arsayi yeni satişa çikarmis algisi yaratiyorsunuz.Yorumlara bakilirsa inanmak isteyen de çok kişi var.Bu haber doğru mu acaba diyen yok.Bu arsa 2015'den beri 5 kez ihaleye çikti.O zaman kiymetli degil de bu arsa şimdi mi çok kiymetli oldu..Sonra sizIBB ile neden bu kadar ilgilisiniz.Gazetenizi okumak istiyorum ama bakiyorum haberlerin çoğu yalan.
  • HizipSavarHizipSavar20 sa önce
    taaaARKAN ,GÖkhan nerdesiniz ulan çeverici geçinenler koç ile eko yapınca gıg yok. hadi ellerinize alın birra şişelerini gidin nöbet tutun 
  • ögedayögeday20 sa önce
    orayi park yap be kardesim!.. düdük kadar yere gökdelen dikemezsem 150 milyon TL yiben neden vereyim...
  • NihalNihal20 sa önce
    CHPKK da para yok mu terörist parası bol olur
  • hercaihercai20 sa önce
    O guzel agaclarin ortasina ufacik, 50 kisilik bir cami yapilsa ne guzel olurdu. IBB satmaya calismis, satilirsa ne olacakti orasi? Beton!Iki agac icin geziyi duzenlerler ama kendileri hepsini birden kokunden keserler! Devlet buna el koymali, her belediye istedigi seyi yapamamali, agac ise hic kesmemeli!
  • diyarbakırlıdiyarbakırlı21 sa önce
    Bu konuda Yerel idarelerin devletin ve milletin malını keyfi olarak satışında adli merciler ve özellikle sayıştay gerekli takibi yapmalıdır.
  • AhmetAhmet21 sa önce
    Bu chpliler yeşil alanlar söz konusu olunca ortalığı yıkıyor du şimdi kendileri satışa çıkarıyorlar pes artik

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