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Başkan Hürriyet, şampiyonluk coşkusuna ortak oldu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:57
Başkan Hürriyet, şampiyonluk coşkusuna ortak oldu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2. amatör liginde şampiyon olarak 1. amatör lige yükselen Gültepespor’un dayanışma gecesine katıldı.


2015 yılında kurulan başkanlığını Hüseyin Mutlu’nun yaptığı Gültepespor’un dayanışma gecesi İzmit Belediyesi destekleriyle Gültepe Meydanı’nda gerçekleşti. 2. amatör ligde namağlup şampiyon olarak 1. amatör lige yükselen yeşil mavili ekibin dayanışma gecesine İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’te katıldı. Başkan Hürriyet’in yanı sıra Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın, Gültepespor Kulübü Başkanı Hüseyin Mutlu, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Özkum, Çenesuyu Plajyoluspor Kulüp Başkanı Bünyamin Akman, Boluspor teknik direktörü Giray Bulak, çok sayıda spor kulübü temsilcisi ve Gültepe sakinleri katıldı.


Programda konuşan Başkan Hürriyet, “Gültepespor’un başarıları daim olsun. Bu başarılarda emeği geçen kulüp başkanlarımızdan Allah razı olsun. Şu an sizin belediye başkanınız olarak karşınızdayım ama makamlar gelip geçici. Belediye başkanlığı görevimiz boyunca sahip olduğumuz yetkileri siz sevgili gençlerimiz için kullanacağız. Gerek fiziki anlamda gerek sosyal donatı anlamında sizler için çalışacağız. Sorunlarınızı biliyorum. Özellikle saha sıkıntınızın farkındayım. Mahallemizdeki futbol sahası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisinde. Büyükşehir Belediyesi başkanıyla bu konuyu görüşeceğim. Kulüp binası ile ilgilide sorunlarınızın çözümü için gerekli çalışmaları yapacağız. Ben gençlerimize çok önem veriyor ve güveniyorum. Gençlerimizin başımızın üstünde yerleri var” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 11:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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