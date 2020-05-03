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Aktüel

Başkan Hürriyet, çalışmalarına devam ediyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, korona virüsle kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ekibiyle birlikte saha çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 13:08:13 -
Başkan Hürriyet, çalışmalarına devam ediyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, korona virüsle kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ekibiyle birlikte saha çalışmalarını sürdürüyor.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bir yandan korona virüs ile mücadeleyi sürdürürken diğer yandan sokağa çıkma kısıtlaması dahi kente yarar sağlayacak projeler için saha çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Hürriyet, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, salgın bittikten sonra vatandaşları doğanın yeşiliyle buluşturacak alanlar oluşturuyor. Başkan Hürriyet, İzmitlilere salgından sonra doğada nefes aldıracak rekreasyon alanlarının faaliyete geçeceğini duyurdu.

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