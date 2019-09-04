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Başkan Gürün yatırımları yerinde inceledi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:56
Başkan Gürün yatırımları yerinde inceledi

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, sık sık sahaya çıkarak Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarını ve hizmetlerini bizzat kontrol ediyor. Başkan Gürün, Menteşe ilçesindeki devam eden Kent Meydanı ve Kentsel Tasarım Yolu 2. Etap çalışmalarının yanı sıra Bodrum ilçesindeki Otogar inşaatında da incelemelerde bulunarak yatırımların son durumunu yerinde gördü.


Bodrum Otogarı şehir içi trafiği rahatlatacak


Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Torba kavşağında bulunan 30 Bin 759 metrekare arsa üzerinde 74 Milyon TL maliyet ile Bodrum’a kazandıracağı otogarın çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Otogar inşaatı hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Gürün, otogarın tamamlanmasıyla birlikte Bodrum şehiriçi trafiğinin büyük ölçüde rahatlayacağını söyledi. Başkan Gürün, “Dünyanın ve ülkemizin gözde turizm beldelerinden biri olan Bodrum’da otogar çalışmamız son hızıyla devam ediyor. Torba kavşağında yapımı devam eden otogarımız tamamlanınca Bodrum şehir içi trafiği bir nebze de olsun rahatlayacak. Bodrum otogarımız ayrıca çatısından güneş enerjisiyle kendi tükettiği enerjisini üretecek. Otogarımızın bir diğer özelliği de yenilenen teknoloji ile elektrik arabalarının sayısının sürekli arttığı günümüzde Bodrum otogarımızda Türkiye’de bir ilk olarak otogarda elektrikli araçların şarj edebileceği 6 ayrı elektrikli araç şarj istasyonu kurulacak” dedi.


Kent Meydanı ile otopark sorunu büyük ölçüde çözecek


Muğla il merkezi Menteşe ilçesinde otopark sorununu büyük ölçüde çözecek ve Kent Meydanı olarak kullanılacak alanda da incelemelerde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Gürün, “Menteşe Belediye’miz ile birlikte projelendirdiğimiz ve çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği Kent Meydanı projesi 36 Milyon 344 Bin TL’ye mal olacak. Kent Meydanı’nda 4 katlı yeraltı otoparkı yer alıyor. Yeraltı otoparkı 31’i engelli olmak üzere 593 araç kapasitesine sahip. İl merkezindeki otopark sorununu çözeceğini düşündüğümüz projemizin Kent Meydanı düzenlemesi ile de hemşehrilerimizin buluşma noktası olacak” dedi.


Ayrıca Başkan Gürün, Menteşe İlçesi Rıfat Ayaydın, Hasan Ercan, Hasan Ali Yücel ve Teyyare Kavşağı’nda 15 Milyon 627 Bin TL yatırımla devam eden Kentsel Tasarım Yolu 2.Etap cadde, kavşak, yol, kaldırım, alt yapı çalışmalarını da yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:56
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