Başkan Gürkan’dan Ramazan Bayramı mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Ramazan ayını dualarla uğurlarken, Ramazan Bayramının heyecanını yaşadıklarını kaydetti. Bu yıl Ramazan Bayramını korona virüs salgınından dolayı sevdiklerimizden biraz uzakta ve buruk bir şekilde kutluyoruz. Bayramlar yürek coşkusudur, kaynaşmaktır, buluşmaktır. Hele Ramazan bayramı ki; Allah rızası için tutulan oruçların bu dünyadaki ecridir, karşılığıdır, mükâfatıdır. Sevgileri birleştiren, kardeşlik duygularını pekiştiren, hüzünleri azaltan, sevinçleri çoğaltan, Ramazan Bayramı’nın yurdumuza ve insanlığa sağlık, barış ve huzur dolu günler getirmesini diliyor, halkımızın mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.