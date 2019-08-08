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Başkan Gümrükçü, muhtarlarla bayramlaştı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yerel yönetimlerin önemli paydaşlarından olan muhtarlarla bayramlaşmak üzere bir araya geldi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:19
Başkan Gümrükçü, muhtarlarla bayramlaştı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yerel yönetimlerin önemli paydaşlarından olan muhtarlarla bayramlaşmak üzere bir araya geldi.


Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ilçedeki mahallelerin muhtarlarıyla bayramlaşma töreninde buluştu. Bayramlaşmanın ardından söz alan mahalle muhtarları, görüş ve taleplerini Başkan Gümrükçü’ye iletme imkanı buldu. Muhtarları tek tek dinleyen Başkan Gümrükçü, muhtarların sorularını cevaplarken, aynı zamanda ilerleyen süreçte mahallelerde yapılacak projeler hakkında da bilgi verdi. Muhtarlarla belirli periyotlarda bu tür toplantıların yapılacağına vurgu yapan Başkan Gümrükçü, katılımlarından dolayı muhtarlara teşekkürlerini iletti.


Başkan Gümrükçü ayrıca, muhtarların en yakın mesai arkadaşı olduğunu dile getirerek, "Muhtarlarımızla çok iyi çalışıyoruz. Mahallede yaşayan vatandaşların sorunlarını bizlere ileten ve hizmetin en iyi şekilde tekrardan vatandaşa ulaşmasını sağlayan muhtarlarımızdır. Bizlerle vatandaşların arasında adeta bir köprü oluşturarak her türlü sorun ve sıkıntının üstesinden geliyorlar. Gösterdikleri gayret ve özverili çalışmalarından dolayı kendilerini kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:19
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