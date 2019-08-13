Başkan Gültekin Yıldız’dan Bayramiç’te hastane ziyareti

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, Bayramiç’te hastane ziyaretinde bulunarak, hasta vatandaşlara hem geçmiş olsun temennisinde bulundu hem de bayramlarını kutladı.

AK Parti Bayramiç İlçe Başkanı Mehmet Demirsöz ile birlikte Bayramiç Devlet hastanesini ziyaret eden Başkan Yıldız, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hastalarımızın hem bayramını kutladık hem de geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Son günlerde Bayramiç’te seyreden koli basili vakalarıyla ilgili bilgi aldık. Şuana kadar 600 kişinin bu sebeple devlet hastanesine başvurduğunu, bir kısmının müşahede altına alındığını, salgının içme suyu ve şebeke suyunun belediye tarafından klorlanmamasından kaynaklandığını, salgın vakalarının başladığı gün alınan tahlillerde şebeke suyunda klor oranının sıfır çıktığını, dün gece itibariyle klor oranının normal seviyelere ulaştığını öğrendik. Tüm Bayramiçli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Bayramiç Belediyesini asli görevi olan toplum sağlığı konusunda daha sorumlu davranmaya, Bayramiç Belediyesinin işten çıkarmalarla, belediyenin ihmali sonucu bayram günü hastanelik olan vatandaşlarımızla değil hizmetle, örnek projelerle gündem olmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.