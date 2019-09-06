0553 313 94 23

Başkan Gültak, Zabıta Müdürlüğü personeliyle buluştu

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu ve müdürlük personelini makamında ağırladı.

06 Eylül 2019 Cuma 12:26
Başkan Gültak, Zabıta Müdürlüğü personeliyle buluştu

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu ve müdürlük personelini makamında ağırladı.


Zabıta teşkilatının 193’üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Gültak, Zabıta Müdürlüğü personeline hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti. Zabıtanın, belediyelerde bulunan en önemli birimlerden biri olduğunu vurgulayan Gültak, “Zabıta, belediyelerin aynasıdır. Vatandaşla birebir temas halindesiniz. Yapacağınız tüm güzel işler belediyeye yansır. Bu açıdan Zabıta Müdürlüğümüzü çok önemsiyoruz” dedi.



“Akdeniz daha yaşanılabilir, barışın hüküm sürdüğü bir kent olacak”


Göreve geldiklerinde Zabıta Müdürlüğünün yaş ortalamasının yüksek ve personel sayısının da yetersiz olduğuna dikkat çeken Başkan Gültak, “Daha rahat ve etkin bir çalışma için elimizden geldiğince müdürlüğümüzü gençleştirecek ve güçlendireceğiz. Akdeniz’de yorulmadan, bıkmadan çalışıp hep birlikte güzel ve iyi şeyler başaracağız. Planladığımız bütün hizmet ve projelerimizi tek tek hayata kattığımızda, Akdeniz çok daha yaşanılabilir, ferah, yeşilin ve barışın hüküm sürdüğü bir kent olacak. Başarı bir ekip işidir. Bütün bürokratlarımızla birlikte bu işe emek vereceğiz ki başarılı olalım. Güzel ve iyi şeyleri birlikte başaracağımıza inanıyor, personelime de güveniyorum” diye konuştu.



“Güçlü bir şekilde yolumuzda ilerliyoruz, ilerlemeye devam edeceğiz”


Zabıta Müdürü Sivaslıoğlu da çok geniş bir hizmet alanına sahip Akdeniz’de, yeni dönemle birlikte Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki personel sayısının arttırıldığını, araç-gereç ve ekipmanların yenilendiğini belirtti. Sivaslıoğlu, “Görev ve hizmet anlamında Sayın Başkanımız daima yanımızda yer alıyor, destek veriyor. Akdeniz zabıtasını her alanda güçlendiren ve geliştiren destekleriniz, ayrıca bizlere göstermiş olduğunuz anlayışınız, Akdeniz halkına da 7 gün 24 saat hizmet vermemizi sağlayan katkılarınız için müdürlüğüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Güçlü bir şekilde yolumuzda ilerliyoruz ve ilerlemeye devam edeceğiz. Belediyemizi en güzel şekilde temsil etmek, Akdeniz halkına layık olabilmek için çok çalışacak ve gücümüze güç katacağız” ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın'da beton mikserinin çarptığı kadın öldü
    1. Aydın'da beton mikserinin çarptığı..
    2. Çay tohumundan yağ üretimi için..
    3. Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi Açıldı
    4. Dünya mirası Adalar, UNESCO listesi..
    5. Okçuluk İl Birinciliği’nden Spor A.Ş,..
    6. Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı..
    7. MEB’den yeni okul zili ve çocuk şarkısı
    8. Ekmek teknesini uyurken bile bırakmadı
    9. Kurtuluş coşkusuna avcılar ve..
    10. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    11. Erzurum dış ticaretinde istikrar
    12. Moro İslami Kurtuluş Cephesi..
    13. Özel çocuklara yoga kursu
    14. Ekipler okul çevrelerinde temizlik..
    15. Yeni Zelanda’da yarım tona yakın..
    16. 1. Karesi Kuva-yi Milliye satranç..
    17. Bakan Selçuk, ilköğretim için..
    18. Ölümlü trafik kazasının tutuklu..
    19. Mudanya’nın gurur projesi Türkiye’nin..
    20. Başkale Yarı Olimpik Yüzme Havuzu..
    21. Çevreci Komşu Kart’la 4 milyona doğru
    22. Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına devam..
    23. Piyasalarda gün ortası
    24. Denizli'de iş kazası: 1 ölü
    25. "Belediye işi şov işi değildir"
    26. Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük..
    27. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    28. İkinci el kitap satarak, sokak..
    29. "Resim ilk defa hayatımda 'ben'..
    30. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim