Başkan Gültak, parklara akın eden çocuklarla buluştu

14 yaş grubu çocuklar, bugün verilen 4 saatlik izinde parklara akın etti. Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak da parkta çocuklarla buluşarak, onların sevincine ortak oldu, hediyeler dağıttı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 0-14 yaş grubu çocuklar, bugün 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak kaydıyla dışarı çıktı. Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, uzun bir aranın ardından sokaklara çıkarak parklara akın eden çocukların sevincine ortak oldu. Çocuklar için düzenlenen ve sosyal mesafenin korunduğu müzikli etkinliğe katılan Başkan Gültak, küçüklerle bir araya geldi, oyun ve eğlencelerine eşlik etti.

Başkan Gültak, engelli çocukları da unutmadı

Gültak, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Ümit Yaşar Oğuzcan Parkında çocuklar için organize edilen müzikli eğlenceye de katıldı, günler sonra dışarıya çıkarak arkadaşlarına kavuşan, oyunlar oynayıp eğlenen miniklerin sevincini paylaştı. Parkta bir araya gelen onlarca çocuk ve aileleriyle sosyal mesafeyi de koruyarak hatıra fotoğrafı çektiren Gültak, onlara çeşitli hediyeler de verdi.

Engelliler Haftası dolayısıyla gün içinde bazı aileleri de ziyaret eden Gültak, bir ailenin engelli çocuğuna fizik tedavi cihazı hediye etti.

“Çocuklarımızın sevincini paylaştık, onlara moral destek verdik”

Başkan Gültak, yaptığı açıklamada, “Onları salgın riskinden korumak amacıyla uzun bir süredir sokağa çıkamayan çocuklarımızla parkımızda bir araya gelerek moral desteği verdik. Günler boyunca sokağa çıkamayan çocuklarımızın, animatörler ve müzik eşliğinde bir parça eğlenmelerini sağladık, hediyeler verdik. Çocuklarımız bizim her şeyimiz, onlara değer veriyor ve seviyoruz. İnşallah bu süreç geçecek ve parklarımızda yine şenlik ve festivaller düzenleyip bir araya geleceğiz” dedi.

Engelli çocuktan başkana mektup

Öte yandan; ziyaret ettiği engelli bir çocuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istediğini yazdığı bir mektubu Başkan Gültak’a verdi. Bunun üzerine Gültak, hemen Cumhurbaşkanlığı yetkilileri ile telefonla görüşerek konuyu aktardı; kendisine dönüş yapılması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile engelli çocuğu telefonla görüştüreceğini ifade etti.