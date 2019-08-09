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Başkan Gülsoy’dan Kurban Bayramı mesajı

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:01
Başkan Gülsoy’dan Kurban Bayramı mesajı

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.


Dini ve resmi bayramların toplumda özel ve anlamlı bir yeri olduğunu vurgulayan Başkan Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Bizi asırlardır birbirimize bağlayan, birbirimize kardeş kılarak yardımlaşma ve dayanışma ruhunu dorukta yaşatan bayramlarımızdan Kurban Bayramına bir kez daha kavuşmanın mutluluk ve heyecanını yaşamaktayız. İnsanları birbirine yakınlaştıran, aynı duygu ve düşüncelerde buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran bu müstesna günler, birlik ve beraberliğimizin kuvvetlenmesine, insanlar arasındaki sevgi ve saygı bağlarının artmasına katkı sağlamakta, birbirimizi hoşgörü ve sevgi ile kucaklamamıza fırsat tanımaktadır. Bizler de bu fırsatı kendi adımıza çok iyi değerlendirmeli; gelenek ve göreneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olmalıyız. Geçmişinden gururla bahsedilen köklü bir medeniyet anlayışına sahip bir millet olarak, bizi biz yapan bu önemli değerlerimize sahip çıkmalı; toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği bu mutlu günde birbirimize daha fazla kenetlenerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirmeliyiz. Bu bayramın;dostluk, kardeşlik, dayanışma duygularını her zamankinden daha çok pekiştirmesini, başta ülkemiz olmak üzere tüm insanlık için sevgi, barış ve hoşgörünün hüküm süreceği günlerin başlangıcı olmasını dilerim. Yapılan ibadetlerin hayırlı, kesilen kurbanların kabul olması temennisiyle, tüm üyelerimizin, hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum.”

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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