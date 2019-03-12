Başkan Güler ve Avcı’dan Adanalılara miting teşekkürü

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adana İl Başkanı Şerif Güler ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen mitinge teveccüh gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Güler ve Avcı, yaptıkları ortak açıklamada, geçtiğimiz pazar günü Adana’da tarihi bir gün yaşandığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle onurlandırdığı İstasyon Meydanı’nda icra edilen mitingimize, çok yüksek bir ilgi ve teveccühün gösterilmiş olması, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. ‘Önce Türkiye, önce Adana’ diyen partili-partisiz yüz binlerin akın ettiği mitingin ülkemize, kentimize hayırlara vesile olmasını diliyoruz” diye konuştular.

Güler ve Avcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adana’yı yakından ilgilendiren pek çok konuda yaptığı açıklamalar olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin incisi güzel şehrimizin yarınları adına duyduğumuz güveni daha da pekiştirmiştir. Sanayiden ticarete, eğitimden, ulaşıma, tarımdan, belediye hizmetlerine ve sosyal hizmetlere kadar tüm alanlarda daha üretken, daha güçlü, daha mutlu bir Adana’nın inşası yolunda duyduğumuz heyecanımızı zirveye taşımıştır. Devletimizin ve hükümetimizin Adana’ya bugüne kadar verdiği pozitif destekler, önümüzdeki beş yılda daha çok artacaktır. El ele, omuz omuza veren Cumhur İttifakının Adana’da en büyük hedefi, Adana’yı her yönüyle cazibe merkezi haline getirmek olacaktır. Bunun için, devletimizin sunduğu imkanlar ile yerel kaynakların birlikte değerlendirilmesi suretiyle kısa sürede sonuç alıcı hamleler bizleri beklemektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, ziyaretleriyle Adana’mızı onurlandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı arz ediyoruz. ‘Önce ülkem ve milletim’ diyenlere, ‘Memleket işi gönül işi’ diyenlere, birbirlerine sabrı ve hakkı tavsiye edenlere, zalime karşı mazlumun yanında duranlara bin selam olsun. Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayan, alanlara sığmayan ve el ele kol kola girip Adana’da muhteşem birlikteliği, kardeşliği yüceltenlere en kalbi duygularla teşekkürlerimizi ifade ediyor, selam, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.”