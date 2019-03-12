0553 313 94 23

Başkan Güler ve Avcı’dan Adanalılara miting teşekkürü

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adana İl Başkanı Şerif Güler ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen mitinge teveccüh gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

12 Mart 2019 Salı 10:19
Başkan Güler ve Avcı’dan Adanalılara miting teşekkürü

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adana İl Başkanı Şerif Güler ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen mitinge teveccüh gösteren vatandaşlara teşekkür etti.


Güler ve Avcı, yaptıkları ortak açıklamada, geçtiğimiz pazar günü Adana’da tarihi bir gün yaşandığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle onurlandırdığı İstasyon Meydanı’nda icra edilen mitingimize, çok yüksek bir ilgi ve teveccühün gösterilmiş olması, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. ‘Önce Türkiye, önce Adana’ diyen partili-partisiz yüz binlerin akın ettiği mitingin ülkemize, kentimize hayırlara vesile olmasını diliyoruz” diye konuştular.


Güler ve Avcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Adana’yı yakından ilgilendiren pek çok konuda yaptığı açıklamalar olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:


“Türkiye’nin incisi güzel şehrimizin yarınları adına duyduğumuz güveni daha da pekiştirmiştir. Sanayiden ticarete, eğitimden, ulaşıma, tarımdan, belediye hizmetlerine ve sosyal hizmetlere kadar tüm alanlarda daha üretken, daha güçlü, daha mutlu bir Adana’nın inşası yolunda duyduğumuz heyecanımızı zirveye taşımıştır. Devletimizin ve hükümetimizin Adana’ya bugüne kadar verdiği pozitif destekler, önümüzdeki beş yılda daha çok artacaktır. El ele, omuz omuza veren Cumhur İttifakının Adana’da en büyük hedefi, Adana’yı her yönüyle cazibe merkezi haline getirmek olacaktır. Bunun için, devletimizin sunduğu imkanlar ile yerel kaynakların birlikte değerlendirilmesi suretiyle kısa sürede sonuç alıcı hamleler bizleri beklemektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, ziyaretleriyle Adana’mızı onurlandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı arz ediyoruz. ‘Önce ülkem ve milletim’ diyenlere, ‘Memleket işi gönül işi’ diyenlere, birbirlerine sabrı ve hakkı tavsiye edenlere, zalime karşı mazlumun yanında duranlara bin selam olsun. Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayan, alanlara sığmayan ve el ele kol kola girip Adana’da muhteşem birlikteliği, kardeşliği yüceltenlere en kalbi duygularla teşekkürlerimizi ifade ediyor, selam, sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 10:19
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Uçak’a nazar değmesin diye üzerlik tüttürdü
    1. Başkan Uçak’a nazar değmesin diye..
    2. Fahişeyiz, ibneyiz, sürtüğüz, diyenden..
    3. Tunceli’de bir helikopter zorunlu iniş..
    4. Karısını öldürmüştü...Avukatı "2..
    5. Antalya’da mevsimlik işçilerin günlük..
    6. Bakü'ye acil iniş yapan Rus uçağı..
    7. SPK'dan yatırım fonlarına ilişkin..
    8. Seçimlerin oy pusulaları hazırlandı
    9. Serhat Gülpınar: Bizim için önemli..
    10. Bakan Fatih Dönmez'den dağıtım bedeli..
    11. Boğaziçi Üniversitesinden glokoma..
    12. Karamanoğlu’nu rahmetle anıyoruz
    13. "Öncü Kadınlar" sergisi
    14. Cedi'den Raptors potasına 19 sayı
    15. Erdemli Kızılay Şube Başkanı Necati..
    16. NTSO Başkanı Parmaksız, İstiklal..
    17. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan..
    18. Türk basınındaki medyaya dönüşüm..
    19. Cezaevi firarileri uyuşturucu..
    20. Atay, Efeler Mahallesinde..
    21. Ukrayna askerleri tatbikatta Ruslara..
    22. Başkan Güler ve Avcı’dan Adanalılara..
    23. Analig Sutopu müsabakaları tamamlandı
    24. Diyarbakır’da şampiyon Şehit Birkan..
    25. Üniversite öğrencilerinin içinde..
    26. Başkan Genç, Çığlık Mahallesinde yaşlı..
    27. Venezuela 100 saatten fazladır..
    28. Diyarbakır’da korkutan yangın
    29. Aksaray’da servis minibüsü ile..
    30. (özel) Kanser olan arkadaşları için..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!
    ABD'ye net cevap: Türkiye'nin eli armut toplamaz!