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Başkan Görmez: "Göreve geldiğimizde belediyenin 43 trilyon borcu vardı"

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, mahalle mitinglerine Subaşı ile başladı.

20 Mart 2019 Çarşamba 12:16
Başkan Görmez: "Göreve geldiğimizde belediyenin 43 trilyon borcu vardı"

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, mahalle mitinglerine Subaşı ile başladı. Kahvehanede vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Görmez, 5 yıllık görev süresi boyunca ilçeye kazandırdığı hizmetleri anlatıp, 31 Mart’ta destek istedi.


Yerel seçim çalışmalarına mahalle mitingleri ile devam eden Cumhur İttifakı adayı ve mevcut Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Subaşı’da yoğun ilgi ile karşılandı. AK Parti MKYK üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Hasan Akbıyık’ın da katıldığı toplantıya Subaşı’lı vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Mitingin açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Hasan Akbıyık, "Önümüzde iki aday profili var. Biri 10 yıl boyunca belediye başkanlığı yapmış ve Subaşı’ya hiç gelmemiş, bu bölgeye hiçbir hizmeti olmamış eski başkan, diğeri de 5 yıldır ilçemize sayısız hizmetlerde bulunmuş, sürekli sizlerin içinde olan, kapısı herkese açık olan mevcut Belediye Başkanımız Adnan Yaşar Görmez. Asfalt ve kilit taşı çalışmalarından kaldırım çalışmasına, aydınlatma çalışmalarından, altyapı ve üstyapı çalışmalarına kadar, partili partisiz ayrımı yapmadan her bölgeye eşit hizmet götüren sayın Belediye Başkanımız Adnan Yaşar Görmez’e hem şahsım hem de sizler adına teşekkür ediyorum" dedi.



"Yeşilköy’den Subaşı’ya kadar ilçemizi ışıl ışıl yapacağız"


Torbalı’nın hem kamu yatırımlarında hem de belediye hizmetlerinde tarihi bir dönem yaşadığını belirten Başkan Görmez, “Torbalı’da yerel ve genel iktidar el ele verdik sağlıktan eğitime, ulaşımdan altyapıya, sosyal yaşam alanlarından belediye hizmetlerine kadar ilçemizin ne eksiği varsa tek tek giderdik. 2014’te göreve gelince önce belediyeye çeki-düzen verdik, ondan sonra da hizmetlerimize başladık. Onlar engelledi biz hastane kazandırdık, onlar engelledi biz 36 adet okul kazandırdık, onlar engel olmaya çalıştı biz yol yaptık, kaldırım yaptık. Farklı alanlarda ve farklı boyutlarda 300’den fazla belediye projesi ürettik. Hizmet ağımızı Torbalı’nın tamamına yaydık. Yaptığımız hizmetlerin yanında devam eden projelerimiz var. Yeşilköy’den Subaşı’ya kadar ilçemizi ışıl ışıl yapacağız. İzmir-Aydın asfaltının duble yol çalışmaları devam ediyor. Millet bahçemiz, yeni belediye hizmet binamız yakın zamanda hizmete girecek. Sosyal marketimizle, TOREV vakfımızla, Evde Bakım Birimimizle her zaman sizlerin yanında olduk” dedi.



"Göreve geldiğimizde belediyenin 43 trilyon borcu vardı"


Göreve geldiğinde belediyenin 43 trilyon borç batağında olduğunu ve belediyenin hizmet üreteceği 1 metrekare yeri olmadığını belirten Başkan Görmez, "Göreve geldiğimizde belediyenin 43 trilyon borcu vardı. Hizmet edeceğimiz 1 metrekare yeri yoktu. 5 yıllık görev süremiz içerisinde belediyemize 300 bin metrekaresi satın alma yoluyla, 700 bin metrekaresi de tahsis yoluyla yer kazandırdık. Sağda solda sattığımız iki arsayı söylüyorlar, o yerleri onlar kat karşılığı verecekti, pazarlığını bile yapmışlardı, biz o yerleri kurtarıp değerinin üstünde bir rakama satıp buradan gelen parayla da binlerce metrekare yer satın aldık, borç ödedik, proje ürettik. Belediyenin bir kuruşu benim yada arkadaşlarımın boğazından geçtiyse bize haram zıkkım olsun" şeklinde konuştu. 5 yıldır kapısının herkese açık olduğunu da belirten Başkan Görmez, 31 Mart seçimlerinde Subaşı halkından destek istedi.



"İlçemize artık üniversite istiyoruz"


İzmir’de Büyükşehir Belediyesi’nin AK Partili ilçelere hizmet götürmediğini ve ayrımcılık yaptığını belirten AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, "Valilik İzmir için özel karar aldı, bundan sonra büyükşehir belediyesinin yapmadığı hizmetleri İzmir Valiliği yapacak. Büyükşehirden kaynaklanan bütün sorunlarımız tek tek çözülecek. Sizleri namerde muhtaç etmeyeceğiz" dedi.


"Subaşı’nın bugün altyapıyı değil doğal gazı konuşması gerekirdi" diyen Kaya, "Bizim bir an önce altyapı sorunlarını çözüp artık doğalgazı konuşmamız lazım. Çünkü Torbalı ve Subaşı halkı hizmetlerin en güzelini hakkediyor. Allah nasip ederse ilçemize artık üniversite istiyoruz, hem de 1 tane değil, 3 tane üniversite istiyoruz" dedi.


Torbalı Belediyesi ile İzmir Ticaret Odası (İZTO)’nın iki ortak proje geliştirdiğinin müjdesini veren Kaya, şöyle konuştu:


"Torbalı’ya iki büyük müjde vermek istiyorum. Torbalı Belediyesi ile İzmir Ticaret Odası iki ortak proje geliştiriyor, birincisi Torbalı’ya bir mobilya organize sanayi bölgesi kurup yüzlerce firmaya ev sahipliği yapacağız. İkincisi de ilçemize bir adet Tarım ve Hayvancılık Organize sanayi bölgesi kuracağız, burada üretim yapan siz değerli üreticilerimize yüzde 60 destek vereceğiz."


Kaya sözlerine, "Ne içinizden seçilmiş bir milletvekili olarak şahsım, ne de belediye başkanımız Adnan Yaşar Görmez bulunduğumuz makamlarda siz değerli hemşehrilerimize siyaset yapmadık. Kapımızı herkese açık tuttuk, kimseyi ayırmadan, sizlerin derdine çare olmaya çalıştık; çünkü biz Torbalı’ya ve Torbalı halkına sevdalıyız. Şimdi de diyoruz ki İnşallah sizlerin teveccühü, rabbimin de takdiri ile 31 Mart’ta durmak yok, Adnan Yaşar Görmez’le hizmete devam” şeklinde tamamladı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 12:16
  1. doğa

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