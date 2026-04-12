Başkan Görgel: “Yöresel Lezzetlerimize Sahip Çıkarak Geleceğe Aktaracağız”

Andırın’da geleneksel hale gelen Tirşik Festivali, bu yıl da yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Andırın Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festival hem yöresel kültürün yaşatılması hem de tirşiğin tanıtılması açısından önemli bir buluşmaya sahne oldu. Andırın Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen festivale; Vali Mükerrem Ünlüer, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Şahin ve İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, MHP İl Başkanı Mansur Metehan, Andırın Kaymakamı Mustafa Arslanşahin, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen ile çok sayıda kurum temsilcisi ve yüzlerce vatandaş katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken, devamında sahnelenen halk oyunları gösterisi festivale renk kattı.



Tirşik Yarışmasında Kıyasıya Rekabet

Festivalin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise tirşik çorbası yarışması oldu. Andırınlı kadınlar, yöreye özgü bu lezzeti en iyi şekilde hazırlamak için hünerlerini sergiledi. Şehir protokolünden oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirilen çorbalar, lezzet, kıvam ve sunum kriterlerine göre puanlandı. Yarışma sonunda dereceye giren katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edildi.

“Tirşik, Andırın’ın Kimliğidir”

Programın açılış konuşmasını yapan Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, “Bugün düzenlediğimiz organizasyon, sadece bir festival olmanın ötesinde; köklerimizle oluşturduğumuz, kültürümüzü yaşattığımız ve birlik beraberliğimizi pekiştirdiğimiz bir buluşma niteliğinde. Tirşik; topraklarını kokusunu taşıyan, geçmişten günümüze uzanan mirastır. Annelerimizin emeği, ninelerimizin duası, sofralarımızın bereketidir. Tirşik, sadece bir yemek değil, Andırın’ın ruhudur, kimliğidir, hatırasıdır. Andırın Belediyesi olarak bizler bu mirasımızı tanıtmak ve geleceğe aktarmayı bir gönül meselesi olarak görüyoruz. Tirşik Festivali hem geleneğimizi yaşatmak hem de ilçemizin tanıtımında katkı sağlamak adına büyük bir adım. Bugün burada kurulan her kazan, paylaşılan her lokma kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve ortak değerlerimizin en güzel göstergesidir. Festivalimize katkı sunan herkese ve katılımlarıyla bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” cümlelerini kaydetti.

“Yöresel Lezzetlerimizi Ulusal ve Uluslararası Arenada Daha Tanınır Hale Getireceğiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, festivalde yaptığı konuşmada Andırın ile özdeşleşen tirşik kültürünün daha geniş kitlelere tanıtılması adına yapılan çalışmaların önemini vurgulayarak, “Andırın’ımız ile özdeşleşmiş Tirşik Festivali’nde hemşehrilerimizle bir araya gelmenin, bu ana şahitlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kahramanmaraş’ımızın her yeri ayrı güzel ancak Andırın’ımız da doğasıyla güzel. Bu doğanın içerisinde barındırdığı tirşiği daha geniş kitlelere tanıtmak bizim görevimiz. Kültürümüz yaşatıldıkça anlam kazanır. Bugün burada düzenlenen festivalde de tirşik geleneğinin yaşatılması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük bir sorumluluğu yerine getiriyoruz. İnşallah bu tür organizasyonlarla tirşiği ilk olarak şehrimizin tamamına, sonra ülkemize ve daha sonra uluslararası arenada daha tanınır hale getireceğiz. Bugün düzenlenen bu özel festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, festivalin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Tirşik Deyince Andırın Akla Gelir”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin, “Tirşik deyince Andırın, Andırın deyince tirşik akla gelir. Tirşik, şehrimizin en özel lezzetlerinden biri. Bu gibi etkinliklerle de tirşiğin tanıtımı çok daha iyi bir şekilde yapılıyor. İnşallah şehrimizin tüm değerleri gibi tirşiğin de daha da bilinir hale gelmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Bu festivali düzenleyerek geleneğimizin yaşatılmasına katkı sağlayan Andırın Belediye Başkanımız Ahmet Sinan Gökşen ve ekibine, emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.