Saldırı hazırlığındaki 2 şüpheli yakalandı! Araçtan el bombaları çıktı!
Kütahya'da polisler tarafından şüphelenerek durdurulan 2 kişinin bulunduğu araçtan el bombaları çıktı.
ŞÜPHELİ ARAÇ DURDURULDU Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis uygulama noktasında görev yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli görülen 34 FYM 892 plakalı otomobili durdurdu.
Araçta yapılan detaylı aramada sağ kapı döşemesinin altına gizlenmiş bir kutu içerisinde el bombası ele geçirildi.
2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Araçtaki şüpheliler İ.E. ve A.Y. gözaltına alındı.
ANTALYA'DA SALDIRI PLANI DEŞİFRE EDİLDİ Yapılan ilk incelemelerde şüphelilerin suç örgütü "Daltonlar" ile bağlantılı oldukları ve İstanbul’dan Antalya’ya giderek bir saldırı gerçekleştirmeyi planladıkları tespit edildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.E. ve A.Y. sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
