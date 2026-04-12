Altında ‘10.000 TL’ fırtınası: İslam Memiş tarih verdi, küresel piyasalar barut fıçısı

Pakistan’daki ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmaması ve küresel enflasyonun azmasıyla birlikte altın fiyatları yeniden şaha kalktı. Ons altının 4 bin 780 dolara dayandığı, gram altının ise Kapalıçarşı’da 6 bin 871 lirayı gördüğü şu günlerde, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten ezber bozan bir uyarı geldi. Memiş, kısa vadeli geri çekilmelerin ‘son tren’ olduğunu belirterek, gram altının yaz aylarında 8.000 lirayı, yıl sonunda ise 10.000 lira sınırını aşacağını iddia etti.

Dünyanın gözü kulağı İslamabad’daki yirmi bir saatlik kritik zirvedeydi; ancak masadan uzlaşma çıkmadı. Ateşkes beklentileriyle geçtiğimiz hafta yüzde 2 değer kazanan altın, ABD’den gelen ve Mayıs 2024’ten bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3,3’lük yıllık enflasyon verisiyle iyice vites yükseltti. Aylık endeksin yüzde 9 artarak son yılların en sert yükselişini göstermesi, güvenli liman altına olan talebi körükledi.

ABD İran arasında Pakistan'da gerçekleştirilen toplantılardan sonuç çıkmamasının ardından yatırımcının gözleri yeniden altın fiyatlarına çevrildi. Altın cuma zayıflayan dolar karşısında değer kazanarak yükselişe geçti. Ons altın, 4 bin 780 dolara kadar çıkarken gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında 6 bin 871 liradan işlem gördü. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise altın için 10.000 lira senaryosunu yeniledi. İşte detaylar…

Tüm dünyanın gözeri hafta sonu Pakistan'ın başkenti İslamabad'ta yapılan ABD ve İran arasındaki müzakereye çevrildi. 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmadı. Ateşkes kararı sonrası rahat bir nefes alan küresel piyasaların pazartesi günü nasıl tepki vereceği takip edilecek. Savaşın başından bu yana alışılmışın dışında tepkiler veren altın için İslam Memiş'ten yeni yorum geldi. Gram altın kaç TL olacak? Altın cuma günü İslamabad'da yapılacak ABD-İran diplomatik görüşmelere yönelik beklentilerle üçüncü haftalık kazancını kaydederek haftayı tamamladı. Ateşkes anlaşmasının duyurulmasının ardından petrol fiyatlarının gerilemesi ve enflasyon endişelerinin dizginlenmesi ile geçtiğimiz hafta -eğer kazandı.

Ateşkesin açıklanmasından sonra yayımlana ABD enflasyon verilerine göre yıllık enflasyon Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3,3'e yükseldi. Aylık endeksin yüzde 9 artarak 2022 ortalarından bu yana en sert yükselişi gösterdiğini görüldü. Piyasalar artık aralık ayında en az 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını yüzde 30 olarak fiyatlıyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve altın fiyatları hakkında yaptığı açıklamasında "Ben kalıcı bir ateşkes görmeden, böyle bir anlaşma zemini oluşmadan bu gibi açıklamalara çok itibar etmiyorum şahsen. Bütün yatırımcı arkadaşlara da bu 15 günün kritik bir süreç olduğunu, İsrail tarafından manipüle edilebileceğini, yine her ne kadar ateşkes söz konusu olsa da görüşmeler başlayacak olsa da 15 gün temkinli olmak gerektiğini ifade ettim. Bu 15 günlük süreç içerisinde piyasalarda yine bir manipülasyon fiyatlamasıyla bütün yatırım araçlarında, bütün enstrümanlarda sert dalgalanmalar tekrar yaşanacağını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN KAÇ TL OLACAK? Gram altın fiyatlarında kısa vadeli geri çekilmelerin birer alım fırsatı olduğunu belirten Memiş, yaz aylarında ve yıl sonunda beklediği rakamları paylaştı. Özellikle 4.100 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altının "en kötüyü geride bıraktığını" ifade eden analist, gram altın için şunları kaydetti: Nisan'ın ikinci yarısı veya son haftası olabilir mesela, Mayıs ayı olabilir, 7.000-7.500 lira aralığında bir fiyatlama bekliyorum. Temmuz-Ağustos aylarında, yaz aylarında 8.000 lira ve üzerinde rakamlar bekliyorum; asıl ana hedefim 9.000 lira ve 10.000 lira bandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI GRAM ALTIN ALIŞ:6.811,84 SATIŞ:6.812,73

ÇEYREK ALTIN ALIŞ:11.218,00 SATIŞ:11.483,00

TAM ALTIN ALIŞ:43.833,59 SATIŞ:44.733,94

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ:45.008,00 SATIŞ:45.623,00

