Altında ‘10.000 TL’ fırtınası: İslam Memiş tarih verdi, küresel piyasalar barut fıçısı

Ateşkesin açıklanmasından sonra yayımlana ABD enflasyon verilerine göre yıllık enflasyon Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviye olan yüzde 3,3'e yükseldi. Aylık endeksin yüzde 9 artarak 2022 ortalarından bu yana en sert yükselişi gösterdiğini görüldü. Piyasalar artık aralık ayında en az 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığını yüzde 30 olarak fiyatlıyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve altın fiyatları hakkında yaptığı açıklamasında "Ben kalıcı bir ateşkes görmeden, böyle bir anlaşma zemini oluşmadan bu gibi açıklamalara çok itibar etmiyorum şahsen. Bütün yatırımcı arkadaşlara da bu 15 günün kritik bir süreç olduğunu, İsrail tarafından manipüle edilebileceğini, yine her ne kadar ateşkes söz konusu olsa da görüşmeler başlayacak olsa da 15 gün temkinli olmak gerektiğini ifade ettim. Bu 15 günlük süreç içerisinde piyasalarda yine bir manipülasyon fiyatlamasıyla bütün yatırım araçlarında, bütün enstrümanlarda sert dalgalanmalar tekrar yaşanacağını bekliyorum" ifadelerini kullandı.