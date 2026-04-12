Altında ‘10.000 TL’ fırtınası: İslam Memiş tarih verdi, küresel piyasalar barut fıçısı
Pakistan’daki ABD-İran görüşmelerinden sonuç çıkmaması ve küresel enflasyonun azmasıyla birlikte altın fiyatları yeniden şaha kalktı. Ons altının 4 bin 780 dolara dayandığı, gram altının ise Kapalıçarşı’da 6 bin 871 lirayı gördüğü şu günlerde, Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten ezber bozan bir uyarı geldi. Memiş, kısa vadeli geri çekilmelerin ‘son tren’ olduğunu belirterek, gram altının yaz aylarında 8.000 lirayı, yıl sonunda ise 10.000 lira sınırını aşacağını iddia etti.