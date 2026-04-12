İran'dan müzakere açıklaması: Şartlarımızı sunduk
Dünya İran'la müzakereler sürerken... ABD Başkanı Trump'tan gerilimi tırmandıracak açıklama
Dünya

İran'la müzakereler sürerken... ABD Başkanı Trump'tan gerilimi tırmandıracak açıklama

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran'la müzakereler sürerken... ABD Başkanı Trump'tan gerilimi tırmandıracak açıklama

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Pakistan'da müzakereler devam ederken gazetecilere açıklama yaptı. Trump, "Müzakerelerde bir anlaşmaya varılıp varılmayacağı bizi ilgilendirmiyor. İran'la anlaşalım ya da anlaşmayalım benim için fark etmez çünkü savaşı kazandık." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’da İran ile müzakereler sürerken basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Devam eden müzakerelerin gidişatına yönelik rahat tavırlarıyla dikkat çeken Trump, bir anlaşmaya varılıp varılmamasının kendisi için öncelikli olmadığını ifade etti. Trump, ABD’nin stratejik olarak üstün konumda olduğunu vurgulayarak sürecin sonucuna odaklanmadığını belirtti.

"İRAN'LA ANLAŞIP ANLAŞMAMAMIZ FARK ETMEZ, ÇÜNKÜ KAZANDIK"

İran ile yürütülen diplomatik süreçlere de değinen Trump, "İran’la bir anlaşmaya varıp varmamamız benim için fark etmez çünkü biz zaten savaşı kazandık," şeklinde konuştu. Müzakerelerde baskın tarafın ABD olduğunu savunan Başkan, anlaşma masasından çıkacak sonucun Washington’ın mevcut zaferini değiştirmeyeceğini iddia etti.

"İRAN'LA DERİN MÜZAKERE İÇİNDEYİZ"

Trump şunları söyledi: "İran'la derin müzakere içindeyiz. Biz kazanacağız, tamamen mağlup oldular. Onları askeri olarak alt ettik. Doğal gaz ve petrolle dolu çok güzel tankerler yakın zamanda ülkemize gelecek. Birkaç mayın bıraktılar denize ancak donanmalarını tamamen ortadan kaldırdık. 28 tane mayın yerleştiren gemisi vardı, batırdık. Mayınları temizlemek için tekneler gönderdik. Şu an yaptığımız şey Hürmüz Boğazı'nı açmak, ki biz şu anda kullanmıyoruz bile."

 

İRAN VE ABD YENİDEN MASADA

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da bir araya gelen ABD ve İran heyetleri, verilen aranın ardından müzakerelere yeniden başladı. Pakistan hükümetinin arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde taraflar, bölgedeki gerilimi düşürecek kalıcı bir uzlaşma zemini arıyor. Ancak müzakere masasındaki en büyük engel, küresel enerji sevkiyatının kalbi sayılan Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş hakları ve güvenlik kontrolü konusundaki fikir ayrılıkları olmaya devam ediyor.

EN BÜYÜK KRİZ "HÜRMÜZ BOĞAZI"

İran tarafı boğaz üzerindeki denetim haklarının tanınmasını şart koşarken, ABD yönetimi uluslararası seyrüsefer serbestisinden taviz verilmeyeceğini vurguluyor. Görüşmelerin seyrini belirleyecek olan bu krizin yanı sıra nükleer program ve ekonomik yaptırımlar gibi kritik başlıklar da teknik heyetler tarafından değerlendiriliyor. Uzmanlar, İslamabad’daki bu temasların Orta Doğu’da yeni bir dönemi başlatabileceğini ancak Hürmüz Boğazı konusundaki belirsizliğin süreci her an tıkayabileceğini ifade ediyor.

 

"ABD'NİN AŞIRI TALEPLERİ VAR"

Tasnim Haber Ajansı'nda yer alan habere, İranlı müzakere heyeti, ABD'nin aşırı taleplerinin olduğunu açıkladı. İranlı yetkililer, askeri kazanımları korumaktan vazgeçmeyeceklerini belirtti. Öte yandan taraflar kilit konularda yazılı metin alışverişine başladı.

