Bir anda yükselmeye başladı! Endonezya’da sıra dışı olay
Endonezya’nın Orta Cava bölgesinde meydana gelen çamur püskürmesi tüm dikkatleri üzerine çekti.
Orta Cava bölgesinde yaşanan çamur püskürmesi, görenleri şaşkına çevirdi.
Orta Cava bölgesindeki Grobogan Regency’ye bağlı Sendang Rejo köyünde, Bledug Kramesan olarak bilinen çamur püskürmesi meydana geldi.
Jeolojik faktörler ve yer kabuğundaki çatlaklar nedeniyle yer altındaki basıncın etkisiyle yüzeye çıkan çamur ve gaz, koni şeklinde yeni bir yapı oluşturdu.
Yaklaşık 25 metre yüksekliğe ulaşan ve 5 metre genişliğinde krateri bulunan oluşumun derinliği 40 metreye kadar uzanıyor. Bölgedeki çiftçiler, bu doğal olayın toprağı verimli hale getirdiğine inanıyor.
