Maşallah! Namaza giden emniyet müdürü müezzinlik yaptı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yatsı namazı için camiye giden İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esad Kahveciler, müezzinlik yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kadirli ilçesinde bulunan Çiğdem Camii'nde yatsı namazını kılan İlçe Emniyet Müdürü Tarık Esad Kahveciler’in müezzinlik yaptığı anlar hem cemaat hem de sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Vatandaşların da ilgiyle takip ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Görüntüleri izleyenler ‘Maşallah’ demekten kendini alamadı.