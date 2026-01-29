Başkan Görgel, Kahramanmaraş’ın vizyon kent yapmak için adım adım ilerliyoruz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Aksu TV ekranlarında yayınlanan Haber Ötesi programına konuk oldu. Moderatörlüğünü Kurtuluş Şükür’ün yaptığı programda Başkan Görgel; 6 Şubat depremleri sonrası yürütülen yeniden inşa sürecinden altyapı yatırımlarına, ulaşımdan çevre projelerine, sosyal belediyecilikten spor ve kültür yatırımlarına kadar Kahramanmaraş’ta hayata geçirilen ve planlanan projelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.



“Kalıcı Konut ve İş Yerlerinde Sona Geldik”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “6 Şubat depremlerinden ardından Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde tüm bakanlıklarımız ve yerel yönetimlerimiz tarafından şehrimizin dört bir yanında ulaşımdan altyapıya, üstyapıdan yeşil alana, sosyal donatıdan yeşil alana tüm alanlarda çok ciddi çalışmalar hayata geçiriliyor. Depremlerde yapı stoğumuzun 4’te 1’lik kısmı yerle bir oldu. Diğer noktalarda da ciddi hasarlar meydana geldi. 74 binin üzerinde kalıcı konut ve iş yeri kazandırılıyor şehrimize. Şu an itibariyle hemen hemen tamamını teslim edecek duruma geldik. Tamamının kurası çekildi, herkesin yeri belirlenmiş durumda. Bunun yanı sıra sağlık yatırımları, eğitim kurumlarının inşası, sanayi alanlarının kurulumu devam ediyor. Üniversite öğrencilerimiz için yeni yurtlar yapılıyor. Her alanda sona gelmiş bulunuyoruz” dedi.



“20 Milyar TL’lik Altyapı Seferberliği Başlattık”

Şehirde hayata geçirilen altyapı seferberliğine ilişkin bilgiler aktaran Başkan Görgel, “Kahramanmaraş’ta çok uzun yıllardır altyapı yatırımı yapılmamıştı. Teknolojik ve dayanıklılık anlamında altyapımız son derece kötü durumdaydı. Bir belediye başkanı altyapı yatırımlarına çok girmek istemez, bu siyasiler için aslında çok zor yatırımlardır. Ancak şehrimizin geleceği için bunu yapmak zorundaydık. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde şehrimize sağlanan hibe, kredi ve öz kaynaklarımızla 20 Milyar TL’nin üzerinde bir yatırımla şehrimizde devasa bir altyapı seferberliği başlattık. Pazarcık, Elbistan, Türkoğlu, Nurhak, Onikişubat ve Dulkadiroğlu’nda çok ciddi manada altyapı çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Göksun için de finansını oluşturduk, akabinde de burada çalışmalara başlayacağız Aynı şekilde Andırın’da da benzer aşamadayız” ifadelerini kullandı.





“Sudaki Kayıp Oranını %20’lere İndiriyoruz”

Başkan Görgel açıklamalarının devamında, “Bu yatırımlarla şehir merkezimizin altyapısı yüzde 50 oranında yenilenmiş olacak. Finansman sağladıkça altyapı çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Bu çalışmalar esnasında vatandaşlarımızın günlük yaşamını da bir miktar olumsuz etkiliyoruz maalesef. Bunu en aza indirmek için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnşallah bu süreçlerin tamamlanmasının ardından sudaki kayıp oranımızı %80’lerden %20’lere indireceğiz. Bunu yaparak şehrimizin kaynak suyuna sahip çıkacağız” cümlelerini kaydetti.





“Şehrimizi Türkiye’nin En Yeni ve Modern Altyapısına Kauşturuyoruz”

Şehirdeki yağmursuyu hatlarındaki yetersizliğe de değinen Başkan Görgel, “Kahramanmaraş, Türkiye’de yağmursuyu hattı yeterliliği konusunda en sonda yer alan şehirlerden biri. Biz bu çalışmalarla kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarını ayırıyoruz. Şehrimize yeni yağmursuyu hatları kazandırıyoruz. İnşallah bu devasa yatırımlarımızla Kahramanmaraş’ımızı altyapı anlamında ülkemizin en önde gelen şehirlerinden biri yapacağız. 10-15 yılda bitirilecek işi 2-2,5 yılda bitirmeye çalışıyoruz” dedi.

“İçmesuyu Sorununa Kısa Sürede Çözüm Sağladık”

Şehrin içmesuyu talebini karşılamak için hayata geçirilen projelerden bahseden Görgel, “Tüm bu çalışmaları gerçekleştirirken geçtiğimiz yıl olağanüstü bir kuraklık yaşadık. Şehrimizi besleyen Ayvalı Barajı ve Pınarbaşı kaynağı kurudu, Karasu ve sondajlarımızın debileri neredeyse %50 oranında azaldı. Burada da DSİ ile önemli bir çalışma gerçekleştirdik. Şehrimize Kılavuzlu Barajı’ndan içmesuyu temini sağladık. 3 ay gibi çok kısa bir sürede içmesuyu yetersizliği sorununu tamamen çözüme kavuşturduk. Bugün birçok şehirde yetersizlik sorunu yaşanıyor. Biz hamdolsun bu noktada hızlı bir adım atarak çözüm sağladık” ifadelerini kullandı.

“Altyapı ve İnşa Faaliyetleri Tamamlanan Yerlerde Üstyapıya Başladık”

Yol yatırımları hakkında da bilgiler paylaşan Görgel, “Altyapı çalışmaları ve inşa faaliyetleri dolayısıyla ulaşımda sorunlar yaşıyoruz, yollarımız deforme oluyor. Bu zorluklara rağmen ulaşımı en normal koşullara getirmek için yoğun gayret içerisindeyiz. Altyapı ve inşa faaliyetlerinin tamamlandığı kısımlarda asfalt çalışmalarımıza başladık. Ana yollarımızı asfaltı, kaldırımları, refüjleri, peyzajı ve ışıklandırmasıyla nitelikli caddeler yapacağız. İlçe belediyelerimizin sorumluluk alanındaki yolların yenilenmesine de yardımcı olacağız. Artık her gün şehrimizin bir noktasında asfalt ve kaldırım gibi üstyapı imalatlarımız durmaksızın yapılacak. 2027 yılının ortasına kadar şehrimizin her bir noktasında alt ve üstyapı yatırımlarımızı tamamlamak” ifadelerini kullandı.



“Dev Projelerle Şehrimizin Ulaşım Altyapısını Güçlendiriyoruz”

Şehrin ulaşım altyapısına güç katacak ulaşım projelerine değinen Başkan Fırat Görgel, “Ulaşım yatırımları noktasında da şehrimiz için önemli bir dönemdeyiz. Uzun süredir konuşulan Kuzey Çevre Yolumuzun ihalesi yapıldı, müteahhit firma şantiyesini kurdu. Ceyhan Köprüsü’nden başlamak üzere 25 kilometrelik bir çevre yolu olacak. Kuzey Çevre Yolu’ndan sonra Güney Çevre Yolu’nu da başlatmak istiyoruz. Projelendirme çalışmaları devam ediyor. Burası Kahramanmaraş’ın geleceği diyebilirim. 35 kilometrelik bir hat. Karacasu Kavşağı tamamlanmak üzere. Sanayi Kavşağı’mızın yapımı devam ediyor, haziran ayında tamamlamayı hedefliyoruz. Sümbüllü Kavşağı’mızın inşasına da kısa sürede başlanacak” diye konuştu.



“144 Araçla Hizmet Filomuzu Güçlendirdik”

Büyükşehir Belediyesinin hizmet kalitesi ve verimliliğini artırmak için filoya kazandırılan yeni araçlara değinen Başkan Görgel, “Büyükşehir Belediyemizin imkanlarının geliştirilmesi yönünde bu dönem içerisinde önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Envanterimizde 600 araç yer alıyordu. Bir buçuk sene içerisinde 144 aracı filomuza kazandırdık. Önemli kısmı iş makinesi, ağır tonajlı araçlar. 20 elektrikli, 10 hibrit ve 3 dizel otobüsle toplu taşıma filomuzu güçlendirdik” dedi.

“Kuzey İlçelerin Yol İhtiyacını Asfalt Üretim Tesisiyle Çözüyoruz”

Başkan Fırat Görgel açıklamalarının devamında, “Kuzey ilçelerimizde asfalt üretim tesisi kurduk. Bölgenin en büyük ve nitelikli tesisi. İçerisinde saatte 350 ton malzeme üretebilen konkasör tesisi, saatte 400 ton asfalt alt malzemesi üreten mekanik plent ve saatte 240 ton asfalt üreten tesisi ile 200 dekar üzerine kurulu bir yapı. 800 Milyon TL’lik bir yatırım. Asfalt tesisimiz bu sezon Elbistan, Ekinözü, adşin, Nurhak, Göksun ve Andırın’a hizmet verecek. Bu tesis, 3 yılda kendi maliyetini amorti edecek. Bu tesisle birlikte hem yol yatırımlarımız hızlanacak hem de verimlilik artacak” dedi.



“Hedefimiz Daha Yeşil ve Yaşanabilir Bir Kahramanmaraş”

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çevreci yatırımlardan bahseden Başkan Fırat Görgel, “Tüm bu yatırımların yanı sıra çevreci yatırımlarımıza da çok önem veriyoruz. Nurhak, Andırın, Çağlayancerit ve Ekinözü atıksu artırma tesislerimizi tamamlayarak hizmete aldık. Türkoğlu Atıksu Arıtma Tesisi’mizin kapasitesini genişlettik. Ilıca Atıksu Arıtma Tesisi’mizin inşası da devam ediyor. 700 Milyon TL’lik Kuzey İlçeler Entegre Katı Atık Tesisi’mizi tamamladık. Bu yatırımla Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Afşin ve Göksun’u modern atık toplama sistemleriyle buluşturarak mevcuttaki vahşi depolama alanlarını rehabilite ettik. Şehir merkezimizde korbon yutak alanları oluşturuyoruz. Bu alanlar Türkiye’de ilk bakanlık sertifikalı alanlar olacak. Malik Ejder Mahallemizdeki alanı bitirdik, ikincisini ihalesini yapacağız. Pazarcık Karabıyıklı’da 6 megavat kurulu güce sahip Güneş Enerji Santralimizi kurduk ve üretime başladık. Yedikuyular Kayak Merkezi’mizin kapasitesini geliştirerek sezona açtık. Yeşilgöz’deki ikinci etabımızı bu sezona hazırlıyoruz. Pınarbaşı’ndaki sosyal tesisimizin yapımı devam ediyor. Döngel ve Fırnız’ın projeleri hazırlanıyor. Taş Köprümüzün de içerisinde olduğu Kılavuzlu bölgesi ile de planlamalarımız var” ifadelerini kullandı.

“Sosyal Desteklerimizi 4 Kat Artırdık”

Sosyal belediyeciliğe verilen öneme değinerek sosyal desteklerin 4 kat artırıldığını söyleyen Başkan Görgel, “Sosyal belediyeciliği son derece önemsiyoruz. Bu noktada Türkiye’de örnek uygulamaları hayata geçiren bir belediye konumundayız. Göreve geldiğimiz günden itibaren sosyal desteklerimizi 4 kat artırdık. 22 aylık süreçte sağladığımız sosyal destekler 600 Milyon TL’nin üzeinde. Türkiye’nin en nitelikli engelsiz yaşam merkezlerinden birini şehrimize kazandırdık. Güvenli Evim projesi ile 65 yaş üzeri evlerinde yalnız yaşayan hemşehrilerimizin evlerini, ihtiyaçlarını kendileri karşılayacak şekilde dizayn ediyoruz. Üniversite ve lise yolunda başarılı öğrencilerimize eğitim desteği sağlıyoruz. Kahraman Kadın Akademisi ile Türkiye’ye örnek olduk. Kadınlarımızın kendilerini geliştirebilecekleri, online ticaret yapabilecekleri bir platformu kendirlerine ücretsiz sunuyoruz” dedi.



“Sporla Güçlenen Kahramanmaraş”

Şehirde hayata geçirilen ve devam eden spor tesisleri hakkında da bilgiler paylaşan Başkan Fırat Görgel, “Kahramanmaraş, daima sporun içerisinde var olmuş bir şehir. Bizler de bu potansiyeli daha da artırmak için çok ciddi yatırım ve projeler gerçekleştiriyoruz. İstiklalspor’umuz hem futbolda hem de basketbolda başarılar elde etti. Büyükşehir Belediyesi olarak takımımıza konaklama, tesis, ulaşım noktalarında destekler sağladık. Bakanlıklarımız iş birliğiyle şehrimize yeni spor tesisleri kazandırıyoruz. 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadyumumuzun inşası büyük bir hızla sürüyor. 2 Milyar TL’lik yatırımla hayata geçirilen tesisin bu yıl sonuna kadar tamamlanacak inşallah. Stadımızın hemen yanına 5 bin kapasiteli kapalı spor salonu ve bin kişilik tam olimpik yüzme havuzu kazandırılacak. Merkez spor kompleksinde 4 bin seyirci kapasiteli çim futbol sahamızı kısa sürede bitirdik. 15 Temmuz Millet Bahçesi’ni spor vadisine dönüştürüyoruz. Sürçü İmam Üniversitemiz içerisindeki futbol sahası ve spor alanları yenilendi. İlçelerimize 35 yeni halı saha inşa ediyoruz, 14 tanesi bitmek üzere. Türkiye’nin en büyük gençlik ve spor merkezini şehrimize kazandırıyoruz. Yamaçtepe Mahallemizde hayata geçirdiğimiz projede çocuklarımızın ders çalışıp spor yapabilecekleri, ailelerimizin birlik vakit geçirebilecekleri, yürüyüş yolları ile devasa bir kompleks oluyor” diye konuştu.

“Türkiye’nin İlk ve Tek UNESCO Edebiyat Şehri”

Başkan Görgel konuşmasının devamında, “Kahramanmaraş’ımız Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO Edebiyat Şehri. Edebiyat alanındaki değerimizi biz biliyorduk, uluslararası olarak da tescillenmiş oldu. Bu başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyoruz. Hayata geçireceğimiz kültür sanat faaliyetleriyle bu işi zenginleştireceğiz. Kültür ve Turizm Master Planını hazırladık. Bu önemli bir yol haritası olacak bu süreçte. İnşallah bu noktada Edebiyat Şehirleriyle iş birlikleri ve şehrimizin sahip olduğu söz varlığını dünyaya duyuracak çalışmalarımız artarak devam edecek” cümlelerini kaydetti.



“Tarihi Yapılarımızı Bir Bir Ayağa Kaldırıyoruz”

6 Şubat depremlerinde hasar alan tarihi yapılarda gerçekleştirilen restorasyon projelerinde gelinen son durumdan da bahseden Başkan Fırat Görgel, “Bir taraftan yeni Kahramanmaraş’ı oluştururken bir yandan da tarihi varlıklarımıza sahip çıkıyoruz. Kapalı Çarşı’mızın restorasyonu bitme noktasında. 140 iş yeri aslına uygun olarak restore edildi. İnşallah Şubat ayı içerisinde tamamen bitirilecek. Demirciler Çarşısı ve Kasap Hali’nde restorasyon başladı. Ulu Camii’mizi Ramazan ayı içerisinde ibadete açmayı planlıyoruz. Tarihi Kale’mizin restorasyonu başladı. İnşallah bu yıl içerisinde Kale’nin de restorasyonunu tamamlamayı planlıyoruz. Tarihi Ceyhan Köprüsü’nde çalışmalar tamamlanmak üzere. Kanlıdere Köprüsü’nün restorasyonu sürüyor. Boğazkesen Camii restorasyonu tamamlanmak üzere. Kocabaş, Deligönüllüler ve Uzunoluk Caddesi üzerndeki tarihi konaklarımızı tekrar şehrimize kazandırıyoruz. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Türkiye’nin ilk yapay zekâ destekli kütüphane ve deneyim müzesine dönüşüyor. İnşallah bu yıl sonuna kadar tamamlanacak” dedi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Dönüşümünde Önemli Adım

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nin dönüşümü için ihalenin gerçekleştirildiğini müjdeleyen Başkan Görgel, “Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nin dönüşümü için önemli bir adım atıldı. Projenin ihalesi gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile birlikte o alana çok ciddi bir kütüphane yapıyoruz. Mevcut kütüphanemizin kapasitesi 300 kişilik. Yeni yapılacak projede bin 100 kişilik kütüphane, 600 kişilik tiyatro salonu, fuaye alanları, akademik salonlar yer alacak” ifadelerini kullandı.



“Tramvay Projesinde Ciddi Adımlar Atıyoruz”

Tramvay projesinde gelinen süreç ile ilgili de bilgiler paylaşan Görgel, “Tramvay projesi ile ilgili Türkiye’nin en önemli firmalarından biriyle çalıştık. Elimizde ciddi bir envanter var. Ulaştırma Bakanlığımız ile de görüştük. Ekiplerimiz bakanlığımızla koordine halinde. Kısa vadede tramvay noktasında da somut adımlar atılacağını düşünüyorum” cümlelerini kaydetti.