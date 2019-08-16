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Başkan Geylani, içme suyu çalışmalarını inceledi

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçede içme suyu ile ilgili yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

16 Ağustos 2019 Cuma 10:04
Başkan Geylani, içme suyu çalışmalarını inceledi

Bitlis’in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçede içme suyu ile ilgili yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.


Tatvan Belediyesi tarafından ilçede özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının çözümü için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani de, belediye ekiplerince yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İlçenin Karşıyaka Mahallesi’nde sürdürülen sondaj çalışmalarını inceleyen Başkan Geylani, sondaj çalışmaları sonucu çıkarılan suyun depolara aktarılmasıyla ilgili yürütülen çalışmaların son durumuyla ilgili bilgi aldı.


Yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Geylani, önümüzdeki günlerde depo ile bağlantısı yapılacak olan yeni su kuyusunun çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi. İlçede yaşanan su sıkıntısının en aza indirilmesi için belediye olarak çalışmalara aralıksız devam ettiklerini kaydeden Başkan Geylani, “Yaklaşık 15 gün önce Karşıyaka Su Deposu’nun yanında su sondaj çalışmasına başlayan ekiplerimiz, 55 metrede suya ulaştılar. Yapılan sondaj çalışmaları sonucunda bulunan içme suyu, 200’lük motorlarla Karşıyaka, Kale, Fatih, Esentepe ve Dumlupınar mahalleleri ile Tatvan Sanayi Sitesi’ne ulaştırılacak. Böylece bahsettiğimiz bölgelerde yıllardır devam eden su sorunu minimum düzeye indirilecek. Bu manada yeni su kuyusunun elektrik ve hat bağlantıları devam etmektedir. Bahsettiğimiz mahallelerin su sıkıntısının minimuma inmesinin yanında diğer mahallelerimizin de su yükünü hafifletecektir. İhtiyaca göre su sondaj çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 10:04
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