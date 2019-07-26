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Başkan Genç’ten, süpürgeli sokak temizliği

Döşemealtı Belediyesi, “Mahallelerimizi Temizliyoruz” sloganıyla “Temiz Çevre, Temiz Toplum” kampanyası başlattı.

26 Temmuz 2019 Cuma 13:32
Başkan Genç’ten, süpürgeli sokak temizliği

Döşemealtı Belediyesi, “Mahallelerimizi Temizliyoruz” sloganıyla “Temiz Çevre, Temiz Toplum” kampanyası başlattı.Başkan Turgay Genç eline aldığı süpürge ile temizlik yaptı.


Sosyal belediyeciliğin gereği birbirinden farklı projelerle gündeme gelen Döşemealtı Belediyesi örnek bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. "Mahallelerimizi Temizliyoruz’’ sloganıyla hayata geçirilen projeyle, çevre temizliği konusunda farkındalık ve bilinç oluşturulması hedefleniyor. Yeniköy Mahallesi’nde başlatılan projenin ilk adımında Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarların yanı sıra belediye çalışanları ve vatandaşlar yer aldı.


Başkan Genç, projede yer alan ekiplerle birlikte sokak aralarına atılan çöp ve diğer atıkları topladı.


Döşemealtı Kent Meydanı’ndan Yığmalar Mahallesi’ne kadar yürütülen çalışmayı gözlemleyen vatandaşlar, Başkan Genç ve ekibini örnek davranışından dolayı kutladıklarını belirtti. Proje kapsamında önümüzdeki hafta Bahçeyaka Mahallesi’nde çalışma yürütülecek.


Sosyal projelerle de Döşemealtı’nı marka haline getirmeyi amaçladıklarını kaydeden Başkan Genç, "Mahallelerimizi Temizliyoruz’’ adı altında sosyal sorumluluk projesi hayata geçirdik. Bu kapsamda muhtarlarımızı ve mahalle sakinlerimizi de projeye dahil ederek bu konuda farkındalık ve bilinç oluşturmayı hedefliyoruz. Burada ki amaç yaşadığımız alanları, doğamızı, çevremizi korumak ve gelecek nesillere en güzel şekilde teslim etmektir.” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:32
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