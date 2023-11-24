Başkan Genç’ten öğretmenlere toplu sözleşmede fark müjdesi

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Ekolojik Kreş’i ziyaret etti.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Antalya’nın tek Türkiye’nin örnek projesi Döşemealtı Belediyesi Ekolojik Kreşi’nde eğitim veren öğretmen, yardımcı öğretmen ve bakıcı anneleri kapsayacak toplu sözleşmede fark müjdesi verdi. Yılbaşında yapılacak toplu sözleşmeye Kreş’te görevli eğitimcileri kapsayacak özel bir madde eklenecek. Sendika sözleşmesine eklenecek ve yasal limitin en üstünde verilecek sorumluluk maddesi sayesinde öğretmen, yardımcı öğretmen ve bakıcı anneler maaşlarını daha yüksek alacak.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, her yıl olduğu gibi bu sene de Öğretmenler Günü’nde eğitimcileri unutmadı. İlçede faaliyet gösteren devlet ve özel okullar, ana okulları, kreş ve dershane öğretmenlerinin isimlerine özel hediye hazırlatan Turgay Genç, Mustafa Ayten Aydın Anadolu Lisesi ve Ekolojik Kreş’i ziyaret etti. Öğretmenlerle sohbet edip özel günlerini kutlayan Başkan Genç, “Dünyanın en kutsal mesleğini yapan siz değerli öğretmenlerimizin bu özel gününde yanında olabildiğim için çok mutluyum. Hepinize asla ödenmeyecek haklarınız için sonsuz teşekkür ediyorum. Atatürk’ün izinde bilimin ışığında gelecek nesillerimizi yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü sizlerin nezdinde kutluyorum” diye konuştu.

Başkan Turgay Genç, ilk olarak Döşemealtı Belediyesi’nin Mavi Bayrak ödüllü okulu Ekolojik Kreş’i ziyaret etti. Burada okul öncesi eğitimcileriyle buluşan Genç, hediyelerini dağıttığı öğretmenlere toplu sözleşmede pozitif ayrımcılık müjdesi verdi. Yılbaşında yapılacak sözleşmeye özel bir madde ekleyerek ’dünyanın en kutsal mesleğini yapan öğretmenlere sorumluluk ödemesi yapılacağını’ söyledi. Genç, “Başkan yardımcımızı bu konuda özellikle yetkilendirdim. Yapacağımız sözleşmede siz değerli eğitimcilerimize sorumluluk maddesi ile yasal limitin en üst sınırından ek ödeme yapacağız. Özellikle bu müjdeyi Öğretmenler Günü’nde vermek istedim” diye konuştu. Turgay Genç kreş öğretmenlerine karanfil dağıttıktan sonra pasta keserek özel günlerini kutladı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Genç, yaptığı projeler arasında en çok gurur duyduğu projenin Ekoloik Kreş olduğunu söyledi. Genç, “En çok olmaktan mutlu olduğum yer burası. Keşke günümün yarısını sizlerle ışıl ışıl çocuklarımızla geçirebilsem. Bize uluslar arası alanda başarılar getiren adımızı bırakın Antalya’yı tüm Türkiye’ye duyuran kreşimiz sizlerin verdiği eğitimle bu seviyeye yükseldi. Hepinize başarılarınız için sonsuz teşekkür ederim” dedi. Turgay Genç, daha sonra eşi Pınar Genç’in de eğitim verdiği Mustafa-Ayten Aydın Anadolu Lisesi öğretmenlerini ziyaret etti. Yine burada öğretmenlere karanfil ve isimlerine özel termos kupa hediye eden Genç, öğretmenler odasında eğitimcilerle sohbet etti. Döşemealtı Belediyesi Nar Masa ekipleri Başkan Turgay Genç tarafından öğretmenlerin isimlerine özel yaptırılan hediyeleri okullara dağıtarak Öğretmenler Günü’nü kutladı.