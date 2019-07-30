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Başkan Genç,ABB’yi ağırladı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Akdeniz Belediyeler Birliği (ABB) ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile Birlik Encümeninde yer alan belediye başkanlarını makamında ağırladı.

30 Temmuz 2019 Salı 11:02
Başkan Genç,ABB’yi ağırladı

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Akdeniz Belediyeler Birliği (ABB) ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile Birlik Encümeninde yer alan belediye başkanlarını makamında ağırladı.


Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Birlik Encümeni belediye başkanlarıyla birlikte Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç’i ziyaret etti. Birlik danışmanı Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere de ziyarete katıldı.


Başkan Genç’e yeni dönemde başarılar dileyen Tütüncü, birliğe katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bundan sonraki süreçte güzel hizmetler ve çalışmalar yapma temennisinde bulunan Tütüncü, “Akdeniz Belediyeler Birliği çatısı altında birlik ve beraberliğimizi perçinlemek, belediyelerimizin müşterek sorunlarına birlikte beraberce çözümler üretmek noktasında büyük bir gayret ortaya koyuyoruz" dedi.


Birlik Başkanı ve encümene çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Genç, "Biz de aileden biriyiz" diyerek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.


Ziyaretin sonunda Hakan Tütüncü, Başkan Genç’eçiçek tablosu hediye ederken, Başkan Genç de ilçenin kültürel mirası Döşemealtı halısı hediye takdim etti.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:02
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