Başkan Geçit: Beylerderesi Yaşam Vadisi projemiz Yeşilyurt'a özel değerler kazandıracak

Malatya’nın en gözde mekânları arasında yer alan, doğal güzellikleriyle olduğu kadar türkülere konu olmasıyla da bilinen Beylerderesi, Yeşilyurt Belediyesinin vizyon projelerinden “Beylerderesi Yaşam Vadisi” ile turizme kazandırılıyor. Proje kapsamında hayata geçirilecek bisiklet ve yürüyüş yolları, eşsiz doğal manzara eşliğinde spor yapmak isteyen vatandaşlara ve doğa tutkunlarına güvenli ve konforlu bir ortam sunacak.

ÖRNEK BİR ÇEVRE VE TURİZM PROJESİ

Doğal güzellikleri, geniş yeşil alanları ve zengin sosyal donatılarıyla dikkat çeken proje, Malatya’nın yaşam kalitesini artıracak önemli bir çevre ve turizm yatırımı olarak öne çıkıyor.

Projenin ilk etabındaki yürüyüş ve bisiklet yollarını kapsayan çalışmaları yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya’nın yeniden inşa ve ihya sürecine sağladıkları ciddi destekleri “Beylerderesi Yaşam Vadisi” gibi projelerle taçlandırmak için dur durak bilmeden çalıştıklarını söyledi.

“PROJENİN İLK ETABINI MAYIS AYINDA TAMAMLANACAK”

Başkan Geçit, Beylerderesi gibi özel bir bölgeyi doğa sporları ve turizm açısından yeni bir cazibe merkezine dönüştürerek, alternatif turizm olanaklarını artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Projenin yürüyüş ve bisiklet yollarını kapsayan birinci etabında çalışmaların yüzde 80’inin tamamlandığını, Mayıs ayı ortalarında vatandaşların hizmetine sunulacağını, ikinci etap çalışmalarının ise Ağustos ayı sonu itibarıyla tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Başkan Geçit, bölgenin doğal dokusunu koruyarak yeni bir turizm aksı oluşturacaklarını vurguladı.

“KADİM ÇIRMIKTI’YA YAKIŞIR GÜZEL BİR PROJEYİ ŞEHRİMİZE KAZANDIRACAĞIZ”

Başkan Geçit konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Şehrimizin yeniden inşa ve ihyası noktasında dört koldan çalışmalarımız devam ederken, ilçemizde hayata geçirdiğimiz yeni nesil projelerle bu süreci destekliyoruz. İlçemizin kadim bölgelerinin turizm potansiyelini artıracak, bu bölgelerin ruhu ve kimliğini bugünden geleceğe taşıyacak yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Kadim Çırmıhtı başta olmak üzere diğer yaşam alanlarımızı yeniden ayağa kaldıracak konut ve rezerv alan projeleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Yeşilyurt’umuzun kadim bölgesi Çırmıktı’ya yakışır güzel bir projeyi hayata geçirmek için titiz ve planlı bir çalışma yürütüyoruz. Şehrimizin en önemli lokasyonlarından biri olan, tabiat güzellikleriyle dikkat çeken Beylerderesi’nde yeni bir turizm aksı oluşturmak amacıyla ‘Beylerderesi Yaşam Vadisi’ projemizi etaplar halinde hizmete sunacağız. 2025 yılında başlattığımız çalışmaların ilk etabını yüzde 80 oranında tamamladık. Mayıs ayında birinci etabı tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız, Ağustos ayında sona erecek ikinci etap çalışmalarımıza ise hız kesmeden devam edeceğiz. Bu projeyle birlikte ilçemize alternatif gezinti ve sosyal yaşam alanlarına bir yenisini daha kazandırmış olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” diye konuştu.