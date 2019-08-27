0553 313 94 23

Başkan Fındıkoğlu, Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesine katıldı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi Hazırlık Toplantısına katıldı.

27 Ağustos 2019 Salı 15:51
Başkan Fındıkoğlu, Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesine katıldı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi Hazırlık Toplantısına katıldı.


19-21 Eylül tarihleri arasında “Anadolu’dan Dünyaya” sloganı ile Ankara ilinde yapılacak olan veTürkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin düzenleyeceği “Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi” hazırlık toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Serkan Genç, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Cafer Açıkel, Ticaret İl Müdürü Sefa Özata, Kültür ve Turizm Müdür Vekili Fahrettin Şenoğlu ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda konuşan Vali Yaşar Karadeniz, “19-21 Eylül tarihleri arasında Ankara’da, Ankara Ticaret Odasının Congresium salonunda büyük bir coğrafi işaretli ürünler zirvesi yapılacak. Zirvede sanıyorum TOBB düzenleyici durumda Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı bilgisi İçişleri Bakanlığımızdan bize not olarak verildi” dedi.


Düzenlenecek olan zirveye, valilik koordinesinde hazırlık yapan kurumlar arasında işbirliğinin sağlanması ve gerekli çalışmalarda hassasiyet gösterilmesi konusunda istişarelerde bulunuldu. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, ise, Kastamonu’nun böyle bir organizasyonda tanıtılmasının son derece önemli olduğunu belirterek, “İlimizin tanıtımı açısından da çok yararlı olacaktır” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 15:51
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İzmir merkezli 4 ilde torbacı operasyonu: 13 gözaltı
    1. İzmir merkezli 4 ilde torbacı..
    2. "Kayyım atamaları hukuk dışı" diyenler..
    3. Memur ve memur emeklisi son dakika zam..
    4. Küçük çocuğun yüzünde maytap patladı
    5. Emmanuel Emenike kimdir? Emmanuel..
    6. Sakarya Barosu Kadın Hakları Merkezi..
    7. Galatasaray, İstikbal Mobilya..
    8. UEFA, Trabzonspor-AEK maçına özel..
    9. Burdur Belediye Başkanı Ercengiz’den,..
    10. Mehmetçik düğmeye bastı! PKK inleri..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet..
    12. Voleybolda fikstür çekildi
    13. Eşini sokak ortasında boğazından..
    14. Başkan Fındıkoğlu, Uluslararası..
    15. Büyükşehirli karateciler Rize’de..
    16. "Usta pedallar" Erciyes'te buluşacak
    17. Kaymakam Pişkin, halk günü toplantısı..
    18. Hafter'in komutanından BAE itirafı
    19. Türkiye sınırında hareketli anlar!..
    20. (Özel) Binali Yıldırım kendi..
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Akşener'den flaş idam çıkışı: Erdoğan talimat verirse imzalarım
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’