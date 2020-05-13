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Aktüel

Başkan Fevzi Kılıç: “Birlikte atlatacağız”

Erenler Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Erenler de 5 binada bulunan 13 dairenin karantinaya alınması konusunda açıklama yapan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, süreci birlikte atlayacaklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:18:39 -
Başkan Fevzi Kılıç: “Birlikte atlatacağız”

Erenler Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Erenler de 5 binada bulunan 13 dairenin karantinaya alınması konusunda açıklama yapan Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, süreci birlikte atlayacaklarını belirtti.


Erenler ilçesi Bağlar Mahallesinde yaşayan 60 yaşındaki yaşlı adam korona virüs olduğunu bilmeden akrabalarını ziyaret etmesi sonrası 5 daire karantina altına alındı. Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Erenler Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile Erenler Mahallesinde 5 binada bulunan 13 dairenin karantinaya alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Kılıç açıklamasında, “Erenler Mahallemizde 5 dairede alınan karantina kararının alındığı andan itibaren ekiplerimiz karantinadaki 58 vatandaşımız ile irtibatta. Karantina süreci kapsamında hemşehrilermizin destekçisi olacağız ve süreci birlikte atlatacağız inşallah. Umuyoruzki en kısa sürede bu süreci atlatacağız. Unutmayalım ki Covid-19 alacağımız tedbirlerden daha büyük değildir” dedi.

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