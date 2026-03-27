Başkan Faruk Özlü'nün vizyonu Düzce'yi dönüştürüyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ikinci döneminin ilk iki yılında, şehri kapsamlı bir dönüşüme taşıyan projeleri hayata geçirdi. Yaşamı kolaylaştıran yatırımlardan, şehrin uzun vadeli geleceğini planlayan büyük projelere kadar geniş bir yelpazede yürütülen çalışmalar, Düzce’nin çehresini değiştirdi.

DÜZCE’YE ÖZEL HAZIRLANAN ‘100 PROJE’

Başkan Özlü’nün “Düzce İçin 100 Proje” vizyonu doğrultusunda yapılan çalışmalar, tarımdan turizme, sanayiden eğitime, sosyal hizmetlerden altyapıya kadar birçok alanda şehrin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bu projeler, hem tamamlanan yatırımlar hem de devam eden çalışmalarla Düzce’yi modern, kimlikli ve yaşanabilir bir kent hâline getiriyor.

DÜZCE’NİN “SÜLEYMANİYE”Sİ İNŞA EDİLİYOR

Kent estetiğine ve yaşam kalitesine doğrudan etki eden projeler arasında Cedidiye Kent Meydanı öne çıkıyor. Cami mimarisiyle uyumlu bedesten tarzı dükkanlar ve sosyal yaşam alanlarıyla meydan, küçük ölçekli bir “Süleymaniye” anlayışıyla, ibadet, ticaret ve sosyal yaşamı bütünlük içinde buluşturuyor.

BELTAŞ Sanayi Sitesi projesi de etaplar hâlinde büyüyor. 63 dönümlük arazi üzerinde 112 dükkan tamamlanırken, modern altyapı ve ulaşım kolaylığıyla dikkat çeken 162 dükkânın bu yıl tamamlanması hedefleniyor.

Ayrıca Zincirlikuyu İş Merkezi ve Kütüphanesi, Millet Bahçesi 2. Etap, Anıt Eser, Asar ve Karaca Dereleri düzenlemeleri, Tuhafiyeciler Pazaryeri ve Fuar Alanı gibi projeler şehrin görünümünü yeniliyor.

50 YILLIK GELECEĞİN İÇME SUYU SİSTEMİ

Düzce’nin uzun süredir ihtiyaç duyduğu altyapı yatırımları da hız kazandı. Temeli atılan ve 1,3 milyar TL’lik yatırımla inşası süren İçme Suyu Arıtma Tesisi, şehrin 2055 yılına kadar içme suyu ihtiyacını güvence altına alacak. Kayıp-kaçak oranlarını minimize edecek 45 milyon Euro’luk altyapı yenileme projesi ile de şehir şebekesi baştan sona modernize ediliyor.

Yeni regülatörler ve hatlar ile Düzce’nin içme suyu kaynakları artırılırken, basınç, arıza ve kirlilik sorunlarına kalıcı çözümler getiriliyor.

ULAŞIM, SPOR, TARIM VE TURİZMDE YATIRIM ATAĞI

Başkan Özlü yönetiminde, ulaşımda modern çözümler hayata geçirilirken, spor, tarım ve turizm yatırımları da hız kesmeden devam ederek Düzce’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasını eş zamanlı güçlendiriyor. Şehir içi trafik yükünü azaltmayı hedefleyen Melen Çevreyolu projesi tamamlanma aşamasına gelirken, Güney Bulvarı ve Metek Üstgeçidi gibi projelerde de önemli ilerleme kaydedildi.

Şehrin kültürel mirasını yansıtan 2.300 yıllık Konuralp Antik Tiyatrosu’nun dünya kültür mirasına kazandırıldı. 20 yılda yapılacak kazılar, Düzce Belediyesi’nin güçlü desteği ile 5 yılda tamamlanarak, Düzce’nin tarihsel değerleri gün yüzüne çıkarıldı. Restorasyona yönelik tüm hazırlıklar tamamlandı.

Aydınpınar ve Korugöl gibi doğal alanlarda hayata geçirilen turizm projeleri ile Düzce’nin doğa turizmi potansiyelini değerlendirmeye yönelik önemli adımlar atıldı. Şehri turizm açısından daha cazip hale getirmek amacıyla bungalovlar, glamping çadırlar ve sosyal tesis yatırımları hayata geçirildi.

Sosyal belediyecilik anlayışı da projelerde kendini gösterdi. Alzheimer Bakım Merkezi, mahalle konakları ve kütüphane projeleri ile farklı yaş gruplarına hitap eden hizmetler artırıldı.

Dr. Faruk Özlü yönetiminde, günü kurtaran değil, geleceği planlayan projelerle altyapıdan üst yapıya kapsamlı bir dönüşüm yaşayan Düzce, 2053 vizyonuna emin adımlarla ilerliyor.